Nogoyá.- La Asociación Amigos del Coro, confirmó a Paralelo 32 que está próxima a realizarse la 44º edición del Encuentro Coral que anualmente organiza y a la que llegan coros de la región para compartir la pasión por la música y el canto.

A diferencia de otros años, esta edición tendrá dos jornadas. Será el 3 y 4 de octubre en la Sala Manuel Belgrano del Teatro de la Sociedad Italiana. “El primer día se presentarán coros de niños de nuestra ciudad y de Santa Fe, mientras que en el segundo día se podrán escuchar coros locales y de Paraná. Este año, la Asociación ha decidido realizar un reconocimiento especial al maestro Abel Edgardo Schaller, con motivo de que se cumplieran cuarenta años de su presencia al frente del Coro el pasado año” mencionaron desde la Asociación Amigos del Coro, anticipando que con la intención de rememorar la trayectoria de Schaller, ha sido invitado para dirigir una de las obras que el coro presentará en la noche del sábado 04 de octubre.

“No es casual la elección de las fechas de este Encuentro dado que el 4 de octubre el Polifónico estará cumpliendo sus primeros 45 años de vida. En próximas ediciones ampliaremos información sobre este prometedor evento coral” agregaron.