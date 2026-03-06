El gobierno de Entre Ríos oficializó una actualización en las valuaciones del parque automotor provincial, paso administrativo que habilita la liquidación y el cobro del Impuesto a los Automotores correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La medida fue formalizada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) mediante su publicación en el Boletín Oficial Nº 28.290, donde se difundieron las nuevas tablas de valores de aforo que servirán como base para el cálculo del tributo.

La normativa lleva la firma del director ejecutivo del organismo recaudador, Jesús Rafael Korell, y toma como referencia principal las valuaciones establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Sin embargo, el texto aclara que fue necesario establecer criterios adicionales para vehículos que no cuentan con valuación oficial en las tablas nacionales, con el objetivo de completar la base de datos utilizada para la liquidación del impuesto.

Tope del 30% para unidades sin valuación oficial

Uno de los puntos centrales de la resolución establece un tope de incremento del 30% para determinados vehículos que no figuran en las tablas nacionales de valuación.

En esos casos, ATER dispuso que el valor fiscal se determine aplicando un aumento de hasta el 30% respecto de la valuación utilizada durante el año fiscal 2025.

La medida alcanza principalmente a:

acoplados y semirremolques

ómnibus y minibuses

motonetas y motocicletas

otros vehículos similares que carezcan de valuación oficial.

Según el organismo, esta limitación busca dar previsibilidad al tributo en sectores donde la falta de referencias nacionales claras suele generar incertidumbre al momento de calcular el impuesto.

Impacto en las transferencias de vehículos

La actualización de los valores de aforo no solo impacta en el impuesto anual que pagan los propietarios de vehículos, sino también en los trámites de compra y venta.

La resolución establece que, para el Impuesto de Sellos en transferencias, el monto a abonar será:

el 50% del Impuesto a los Automotores , o

, o el 1% del valor de la operación,

aplicándose el monto que resulte mayor.

Además, el texto precisa que los nuevos valores comenzaron a regir desde el 4 de marzo, fecha en la que se firmó la normativa.

Base para el calendario impositivo 2026

Con la aprobación de estas tablas de valuación, el organismo provincial dejó establecidos los valores oficiales que se utilizarán durante todo el año para la liquidación del impuesto automotor.

La resolución ratifica que estos aforos son los únicos aplicables para la determinación y cobro del tributo correspondiente al período fiscal 2026, lo que permite avanzar con la emisión de las boletas y la definición del calendario impositivo en la provincia.

De esta manera, ATER formalizó el esquema que servirá como base para el cálculo del impuesto automotor durante el presente ejercicio, en un contexto de actualización de valores que impactará en miles de contribuyentes entrerrianos.