Con miras al 2018, Rosario organiza una Exposición de Vinos, Arte y Música (ExpoVAM), que busca captar la atención de los entrerrianos a través de una convocatoria que se extenderá hasta el mes de noviembre del corriente año, y que por supuesto busca incorporar a los victorienses en la apuesta.

Así lo dio a conocer el artista plástico Mario Oviedo a Paralelo 32, y puntualizó que esta Expo busca “brindar un espacio diferente en donde el arte, vinos, música y gastronomía interactúen en perfecta armonía”.

El concepto básico que anima esta iniciativa es que los vinos de las provincias de Entre Ríos y Córdoba, agrupados bajo la marca Vinos del Litoral, interactúen con producciones de arte contemporáneo. La Expo brindará la posibilidad de que la gente que asista a la misma pueda degustar y adquirir los productos que allí se exhiban.

Los artistas, tendrán la posibilidad de exhibir sus obras, brindar charlas a los asistentes, vender sus obras y ser apadrinados por una de las bodegas participantes. “Será una de las primeras Expo de Arte relacionadas al vino que va a permitir difundir la ciudad y sus distintos protagonistas por otros medios.

La idea es hacer un evento que aporte a la agenda cultural de la ciudad desde una perspectiva inclusiva y transversal. La Expo se desarrollará durante los días 11 y 12 del mes de mayo de 2018, y la selección estará a cargo de una comisión integrada por el equipo de gestión en arte, el curador y un artista de vasta trayectoria.

Quienes estén interesados en obtener mayor información pueden escribir a la dirección de correo: [email protected], [email protected], [email protected].

La comunicación del resultado de la selección se dará a conocer el 22 de diciembre de 2017. Y la exposición tendrá lugar el 11 y 12 de Mayo 2018 en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario (Avda. de las Artes y el río Paraná).