Victoria.- Este domingo 15 del corriente en Avenida Costanera Pedro Radío y desde las 10 horas, tendrá lugar el 1º Encuentro Multimarcas. Habrá sorteos, stands temáticos, y servicio de cantina. La entrada será un alimento no perecedero, artículos de higiene o limpieza que serán donados al Hogar de Niñas María Oberti de Basualdo.

En diálogo con Paralelo 32, Gastón Barrientos y Lucas Sebastián Danielli, integrantes del ‘Team Bajos Victoria’ (se los puede encontrar en las redes sociales con esta denominación –N.R.) adelantaron que esperan contar con más de 400 máquinas de las más variadas marcas y modelos en este encuentro inscripto dentro de la Fiesta del Turismo.

“Este tipo de encuentros multimarcas nunca se organizó en Victoria, si bien hubo otros eventos de ‘audio car’, clásicos y de marcas puntuales, éste es abierto a todas las expresiones, incluso habrá tunning que están volviendo a resurgir”, precisó Danielli.

Sobre la elección del Hogar de Niñas, Gastón agregó que desde el primer momento la intención fue ayudar a una entidad, “y nos pareció que esta institución era la adecuada. Ya nos reunimos con las autoridades y les encantó la idea”.

Los entrevistados comentaron que han distribuido volantes en encuentros que tuvieron lugar en varias localidades cercanas, incluso este fin de semana estarán en Villaguay difundiendo su apuesta.

Gastón no disimula su pasión por Fiat, la gorra con la que arribó a nuestra redacción es toda una declaración, “tengo un Punto modificado con el agregado de suspensión neumática regulable y audio exterior”; en tanto que Lucas defiende su corazoncito de Peugeot, máquina que hoy posee en la versión 307, que decidió bajar lo más cerca del piso que pudo. En ambos casos, se reconoce que de estas marcas fueron los primeros autos que tuvieron, y esa suerte de sentimentalismo los llevó a involucrarse en el mundo de los ‘fierros’. “Los desarmamos, les cambiamos piezas, agregamos sonido, les mejoramos el escape, y así también pasamos un rato entre amigos; un poco de eso también se da en estos encuentros donde la camaradería es el valor máximo”, insiste Lucas.

Sin dudas esta apuesta de un grupo de jóvenes tiene la mixtura exacta entre pasión y solidaridad, y más allá que alguien pueda cuestionar las cuantiosas inversiones que realizan en sus máquinas, Lucas y Gastón aclaran que “no nos vamos a llevar nada de este mundo, hacemos y disfrutamos de lo que nos gusta, y en este caso, si podemos ayudar a otros mejor todavía”.