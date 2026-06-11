Desde la organización dieron a conocer que, ante la continuidad del pronóstico de precipitaciones, se decidió la reprogramación de las dos últimas lunas festivaleras que serán realizadas el viernes 24, con la clasificación de jineteada, y el sábado 25 de febrero con la final. Además se programó para el domingo 26 de febrero el festejo del Aniversario de Diamante con una jornada artística gratuita, con importante números.

Ante las cuantiosas lluvias caídas en los últimos días en Diamante y la imposibilidad de asegurar un campo acorde a la actividad de jineteada para los próximos días, motivó que desde la organización se priorice la seguridad e integridad de jinetes y animales evitando asumir mayores riesgos.

Entradas

Para aquellas personas que adquirieron el Bono con Entradas, se informa que seguirá vigente para estas fechas dispuestas para el cierre del Festival.

En tanto, la entrada para aquellos que participaron del desfile tradicionalista tendrá vigencia para el día viernes 24, por lo que se solicita que se conserve la identificación dada.