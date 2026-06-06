La Municipalidad de Victoria informó que el servicio de estacionamiento medido quedó suspendido en toda la ciudad desde el lunes 1° de junio.

La interrupción obedece al inicio de una nueva etapa de modernización tecnológica en el área, orientada a implementar un sistema definitivo que resulte más eficiente, ágil y ordenado para los usuarios cotidianos del espacio público.

Durante el periodo en que el servicio permanezca inactivo, los equipos técnicos llevarán a cabo las tareas de actualización de software y readecuación de infraestructura.

Desde la comuna llevaron tranquilidad a los vecinos respecto al estado de sus cuentas corrientes. En ese sentido, confirmaron de manera explícita que las personas que actualmente cuentan con saldo a favor lo conservarán intacto, siendo reconocido automáticamente una vez que la nueva aplicación entre en vigencia. De igual manera, advirtieron que las deudas comerciales vigentes y las actas registradas no quedarán condonadas, sino que se contemplarán y transferirán de forma directa al nuevo esquema de gestión. Las novedades sobre los plazos de reactivación se publicarán en la web de la Municipalidad de Victoria.

Un poco de historia

El Concejo Deliberante aprobó, en agosto del 2016, la ordenanza que autorizaba al municipio a firmar un convenio de tres años con la Asociación de Apoyo a la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, de la UTN, para implementar un sistema de estacionamiento inteligente. La prestadora –propietaria del sofware- percibía el 25% de la recaudación mensual más el costo de los mensajes de texto enviados a los usuarios.

El municipio por su parte se hacia cargo de los inspectores del estacionamiento medido que tomaban las patentes en la cuadrícula rentada.