Este jueves 17 de noviembre, desde las 20:00 horas en el Centro Comercial de Crespo, se reunirán los Concejales Justicialistas de Paraná Campaña; ocasión que además servirá para poner en funciones a la conducción de la Unidad Básica local.

El encuentro será presidido por el Cont. Cristian Treppo, Pte. del Consejo Departamental del PJ, y contará con la presencia del Ministro de Economía, Cont. Hugo Ballay, y funcionarios de ese gabinete Provincial.

En la oportunidad ediles e intendentes invitados analizaran datos y proyecciones para el 2017 sobre la economía y finanzas de la provincia.

Al finalizar la reunión se pondrá en funciones el Consejo Unidad Básica de Crespo que preside Rubén Avero.