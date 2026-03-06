Victoria.- La apicultura es una de las economías regionales que ocupó un espacio importante en nuestra zona e históricamente la Abadía del Niño Dios fue una de las instituciones que marcó un hito en la actividad, que continúa hasta nuestros días

Para ampliar la información, consultamos a Luis Duarte, productor y exportador con explotaciones en La Pampa, Entre Ríos y especialmente en la zona de islas, quien afirmó que este año la campaña presenta perspectivas muy favorables, tanto para la apicultura en islas como en tierra firme.

En las últimas semanas hubo una sequía que afectó más a las colmenas en campos, pero la floración que aporta muchas plantas melíferas, permitió recuperar el ritmo. En un año promedio, cada colmena produce entre 50 y 60 kilos en islas y entre 40 y 50 en tierra y en la presente cosecha se podría superar ese rendimiento en un 20 o 30%.

“En esta zona es muy abundante la chilca, una floración importante que hasta que llegan las primeras heladas, sigue produciendo” señaló.

Según Duarte, Victoria mantiene un dato clave que lo diferencia de otras zonas, hay muchos apicultores jóvenes, algo que no ocurre en todo el país, donde el recambio generacional es bajo. La actividad permite arrancar con gran inversión (100 colmenas o más) o comenzar de forma gradual con 3, 4 o 10 cajones, apoyándose en productores con experiencia. Además, hay capacitaciones accesibles, incluso a través del INTA. Como buen apasionado de la apicultura siempre dice “Si te picó la abeja, no la dejas nunca”

Entrevistado por Paralelo32 explicó que en el mercado internacional, la miel se comercializa según el color. Las mieles claras cotizan mejor que las oscuras. Japón demanda miel muy clara; Inglaterra y República Checa compran más oscura; Estados Unidos, por su tamaño, absorbe todos los tipos.

Argentina no es el mayor productor mundial, pero sí uno de los principales exportadores.

Agregó “el mercado mundial de la miel básicamente se basa en colores, el público está acostumbrado, va a la góndola y compra una determinada miel, que es distinta a la que consume otro país. .

Producimos alrededor de 74.000 toneladas anuales, muy por encima de Brasil (12.000), Uruguay (8.000) o Paraguay (4.000). Como el hemisferio norte consume casi todo lo que produce, cuando necesita importar, el precio se termina definiendo en Argentina . Además, el país tiene un sistema de trazabilidad destacado, un frasco vendido en Europa puede rastrearse hasta el productor.

“Las grandes, grandes cosechas se dan en el hemisferio norte, prácticamente producen el 70% de la miel del mundo. En el sur apenas logramos el 30-35% de la miel que se produce en el global. Lo que ocurre es que en el norte se consumen todo lo que producen y no les alcanza” señaló

En cuanto a lo sanitario, Argentina está bien posicionada. Hubo un foco de loque americana en el sur, pero fue controlado. La abeja africanizada, que generó preocupación años atrás, hoy no representa un problema en la zona.

La apicultura es una actividad de costos anuales, si la cosecha falla, el impacto se arrastra al año siguiente. Tras varias temporadas difíciles por sequía, este 2025/26 aparece como una oportunidad clave para recuperar al sector.

Una economía regional histórica que sigue dando pelea y posicionando – en parte - a la miel de nuestra región en el mundo.