Desde este martes 26 y hasta el viernes 29 se retomarán las jornadas de la audiencia de remisión a juicio en la causa conocida como Contratos Truchos, una de las investigaciones judiciales más resonantes de la provincia de Entre Ríos, vinculada al presunto accionar de una organización ilegal que habría operado entre 2008 y 2018 mediante la simulación de contratos de obra en las cámaras de Senadores y Diputados.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el esquema consistía en la celebración de contratos con ciudadanos que solo prestaban su nombre, sin prestar servicios reales, a cambio de recibir un porcentaje mínimo del dinero asignado. El resto de los fondos, de acuerdo con la acusación, habría sido desviado de las arcas del Estado provincial.

La investigación comprende contratos celebrados durante las gestiones del ex gobernador Sergio Urribarri y parte del mandato del ex gobernador Gustavo Bordet. Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para el Estado entrerriano, a valores actualizados, ascendería a aproximadamente 53 millones de dólares.

Cronograma de audiencias hasta julio

Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se notificó a las partes la continuidad formal del proceso, luego de la resolución emitida por la Sala I de la Cámara de Casación Penal el 23 de diciembre de 2025, que rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por distintas defensas contra una sentencia dictada el 27 de noviembre de ese mismo año.

Con esa definición judicial, quedó establecido que la audiencia continuará en jornadas de martes a viernes desde el 26 de mayo hasta el 10 de julio. El cronograma prevé audiencias los martes y viernes de 9 a 13, mientras que los miércoles y jueves se desarrollarán en doble turno: de 9 a 13 y de 16 a 19.

La decisión permitió reactivar un expediente de alta complejidad procesal que involucra una extensa cantidad de pruebas documentales, pericias, planteos técnicos y un número importante de imputados.

Resoluciones judiciales y planteos de las defensas

La referencia a la resolución de Casación se vincula con la revisión de lo resuelto previamente por la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien en septiembre de 2025 había hecho lugar parcialmente a distintos planteos presentados por las defensas.

Entre esos pedidos figuraban exclusiones probatorias sobre informes y pericias, solicitudes de sobreseimiento, nulidades del requerimiento de remisión a juicio, cuestionamientos a la acusación fiscal y pedidos de subsanación de defectos procesales.

Uno de los ejes también estuvo relacionado con la intervención de Fiscalía de Estado, organismo que impulsa el recupero de las millonarias sumas presuntamente sustraídas al patrimonio provincial.

Tras aquella resolución, el expediente volvió a manos de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien tiene a su cargo la continuidad del proceso de remisión a juicio oral y público.

Un proceso con 17 imputados

Actualmente, la causa avanza con alrededor de 17 imputados de los 32 que inicialmente fueron investigados. El resto quedó desvinculado por distintas vías judiciales, entre ellas acuerdos de reconocimiento de participación en los hechos atribuidos o la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que las primeras jornadas podrían estar orientadas a ordenar aspectos metodológicos y procesales para retomar una audiencia que, desde su inicio, estuvo atravesada por una marcada complejidad técnica y operativa.

Asimismo, se estima que Barbagelata deberá resolver planteos defensivos pendientes que fueron presentados en etapas previas y aquellos habilitados por instancias judiciales superiores que no quedaron comprendidos en el rechazo de la Cámara de Casación.

Licencias y conflictos de agenda

La reanudación del proceso también quedó atravesada por cuestiones vinculadas a la disponibilidad de partes intervinientes. En la notificación oficial se informó que la fiscal Patricia Yedro tomó licencia compensatoria de feria.

A esto se sumó la agenda judicial de algunos defensores que también intervienen en otra causa de alto perfil: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

En ese expediente actúan los abogados Miguel Ángel Cullen y José Velázquez, quienes además representan a varios imputados dentro de la causa Contratos Truchos, situación que complejizó la coordinación de audiencias y calendarios procesales.