La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, a cargo del Poder Ejecutivo provincial, participó este jueves del acto de apertura de la 54º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, uno de los eventos más emblemáticos del país y una referencia central en la difusión de la identidad entrerriana.

El tradicional Campo Martín Fierro fue nuevamente el escenario que reunió a la destreza de los jinetes, la música folclórica y la tradición gaucha. Allí, el presidente municipal Ezio Gieco y la viceintendenta Sandra Morán recibieron a la vicegobernadora para dar inicio formal a una nueva edición del festival.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado junto al Coro de Lengua de Señas Mensajes al Viento. Luego se realizó la entronización de la Virgen Nuestra Señora del Luján, la bendición del predio y el arrío de las banderas Nacional y de Entre Ríos.

“Una fiesta que refuerza nuestra identidad”

En su discurso, Aluani destacó el profundo valor cultural del festival para la provincia y el país. “Gracias por invitarme a esta gran fiesta de Diamante que ya es parte del emblema cultural y de las tradiciones entrerrianas, una fiesta que lleva más de cinco décadas y que moviliza a toda la comunidad”, expresó.

La vicegobernadora remarcó que el festival trasciende lo artístico y deportivo para convertirse en una experiencia colectiva. “La destreza de los jinetes y la música se unen en este predio para celebrar lo que somos y también para proyectar nuestras raíces a toda la Argentina. En estos lugares vivimos una fiesta que no solamente representa un espectáculo, sino también una experiencia única y colectiva, donde nos hermanamos con nuestra cultura rural”, afirmó.

Asimismo, subrayó que estas celebraciones son fundamentales para “reforzar nuestra identidad en el entramado social”.

En otro tramo de su alocución, Aluani aseguró el acompañamiento permanente del gobierno provincial: “Desde el Gobierno de Entre Ríos, junto al gobernador Rogelio Frigerio, siempre vamos a acompañar estas fiestas populares porque no solamente son parte de nuestra cultura y tradición, sino también son el motor de crecimiento y desarrollo de nuestra provincia”.

Finalmente, felicitó a los organizadores y a la comunidad diamantina por el esfuerzo sostenido que permite que el festival siga creciendo año tras año.

El agradecimiento del intendente

Por su parte, el intendente Ezio Gieco dio la bienvenida a las autoridades y al público presente, agradeciendo especialmente la participación de la vicegobernadora. “Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este festival, a todos los que han trabajado en las ediciones anteriores y a quienes hoy seguimos comprometidos con nuestras raíces y tradiciones”, expresó.

El jefe comunal destacó el trabajo de la Agrupación Tradicionalista Punta Gorda, organizadora del desfile previsto para el sábado, y de las agrupaciones tradicionalistas que acompañan esta edición, que contará con más de 350 montas, los mejores jinetes y tropillas del país y artistas de primer nivel.

También agradeció a la Comisión de Apoyo al Festival, a los empleados municipales y a toda la comunidad que sostiene el evento durante todo el año. “Esta es nuestra fiesta, la fiesta de la ciudad de Diamante. Gracias por venir y acompañarnos”, concluyó.

Amplia presencia institucional

El acto contó con la participación del senador por el departamento Diamante, Gustavo Vergara; el diputado Lénico Aranda; la diputada Silvina Deccó; el secretario de Turismo Jorge Satto; la coordinadora de la Cámara de Senadores Julieta Sosa; la intendenta de Ramírez Flavia Pamberger; el intendente de Libertador San Martín Darío Heinze; funcionarios provinciales, concejales, autoridades municipales, fuerzas de seguridad y representantes del ámbito tradicionalista.

También estuvieron presentes José Naput, de la Agrupación Tradicionalista Punta Gorda; Iara Ramírez, Paisana Nacional; integrantes de la Comisión Organizadora del Festival y numeroso público.