Durante el fin de semana se desarrolló en el Balneario de Villa Urquiza el 30° Encuentro y Campamento de la Juventud del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, un espacio de formación, recreación y construcción colectiva destinado a definir las principales líneas de trabajo de los Centros Juveniles Agrarios de la provincia.

A lo largo del sábado y el domingo, jóvenes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos participaron de diversas actividades organizadas bajo la modalidad de talleres. Entre los ejes abordados se destacaron la historia federada, sus principales acontecimientos, hitos y valores, tanto a nivel nacional como provincial; la realidad de los jóvenes y la ruralidad; los aspectos que los unen y los motivan a la acción colectiva; y el relevamiento de los temas de interés que serán trabajados a lo largo del año. Asimismo, se avanzó en el análisis de proyectos vigentes de los Centros Juveniles Agrarios, entre ellos el de viviendas rurales.

El encuentro contó con la participación del director del Distrito III Entre Ríos, Matías Martiarena, quien remarcó la importancia de este tipo de instancias. “Estas instancias son esenciales, ya que los jóvenes serán quienes ocupen nuestro lugar el día de mañana. Las personas pasan, pero las instituciones quedan, y los hombres y mujeres que las integran deben estar bien capacitados. Formar y apoyar a la juventud es una prioridad. Vengo de ella, viví momentos muy lindos en estos espacios, por eso los invito a capacitarse, asumir responsabilidades y hacer propuestas para mejorar, aunque sea un poco, la vida de cada uno”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Juventud del Distrito III Entre Ríos, Gastón Velázquez, destacó el carácter participativo del encuentro. “Son jornadas intensas de trabajo, pero el objetivo es que aporten conocimiento, ideas y propuestas que puedan consensuarse y permitan trazar un lineamiento para el año. Somos parte de una entidad con historia y con peso en el ámbito agropecuario, por eso es importante concretar y aprovechar estas instancias”, señaló.

En tanto, el presidente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER), Roberto Frigo, subrayó el acompañamiento institucional a la juventud agraria.

“Siempre es importante apoyar estos espacios y ver a jóvenes que se forman y participan, porque es clave para cuando deban asumir algún rol. Desde CAFER, entidad que surge de la mano de Federación Agraria, seguiremos acompañando y apoyando a la juventud”, afirmó.

El 30° Encuentro y Campamento de la Juventud reunió a jóvenes de los distintos Centros Juveniles Agrarios de la provincia, quienes continuarán trabajando durante el año en capacitaciones, proyectos productivos y acciones territoriales surgidas a partir de lo debatido y consensuado en este espacio