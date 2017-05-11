Fundación Diquecito realizará el 19 y 20 de mayo sus “XX Jornadas de Medicina Nutricional y Obesidad”, el evento de este tipo más importante del interior del país y referente a nivel Regional.

La vigésima edición de las Jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones del Sheraton Córdoba Hotel, y contará con la presencia de prestigiosos oradores de renombre nacional e internacional, quienes presentarán al auditorio los principales avances en materia de Medicina Nutricional y Obesidad.

La actividad está enfocada a médicos, Lic. en Nutrición, Lic. en Psicología, Lic. en Educación Física, Lic. en Fisioterapia y demás profesionales que trabajan en forma directa o indirecta con pacientes que padecen de alguna patología relacionada con la alimentación, destacándose la obesidad y el sobrepeso. Además, es una actividad de gran relevancia para estudiantes que estén cursando carreras universitarias afines al temario que habrá de desarrollarse.

En esta edición, se desarrollarán los siguientes temas principales:

– Actualización sobre tejido adiposo

– Mecanismos que dificultan el descenso de peso

– Aspectos nutricionales, emocionales y ejercicio en niños y adolescentes con obesidad y diabetes mellitus

– Nuevas tecnologías en el tratamiento de la obesidad

– Actividad física en diabesidad

– La salud endotelial y su relación con la alimentación

– Nutrición pos retiro deportivo

– Herramientas nutricionales en el tratamiento de la diabetes

Además, se expondrán importantes trabajos de investigación sobre la temática.

Entre los oradores que participarán de esta edición se destacan el MSc Carlos Saavedra (Chile), el Dr. Silvio Schraier, el Dr. Enrique Majul, la Dra. María Daniela Defagó, el Dr. Fernando Ulloque, la Dra. Paula Paz Povedano, la Lic. María Laura Macias, la Lic. Mariana Faríaz y la Lic. Andrea Daghero, además de integrantes del Área Médica de Clínica Diquecito.

Asimismo, la relevancia de esta actividad científica ha hecho que año tras año se sumen nuevas instituciones con su adhesión. En esta vigésima edición, contamos con el apoyo de la Sociedad Argentina de Diabetes, Capítulo Córdoba; el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, la Sociedad de Cardiología de Córdoba – miembro de la FAC-; el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba, la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba, la Sociedad de Medicina Interna, SEMCO –Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba; la Asociación profesionales de salud y alimentos, y la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas.

Los interesados en inscribirse a las Jornadas pueden hacerlo vía web, en www.fundaciondiquecito.org.ar.

Teléfonos:

(0351) 5893050

011-60093050

Email: [email protected]