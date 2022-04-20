Paraná.- El viernes 29 de abril, Charo Bogarín brindará una clase magistral gratuita de Canto Nativo, donde enseñará su manera de trabajar con los cantos en varias lenguas originarias argentinas. La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El taller será una oportunidad de acercarse al canto nativo de la mano de Charo Borgarín, quien viene trabajando, recopilando, difundiendo y creando canciones propias en lengua qom y guaraní, desde hace más de 20 años.

Para participar del taller no hacen falta conocimientos previos, y la inscripción se realiza enviando un correo electrónico al: [email protected] El encuentro tendrá lugar el 29 de abril en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, a las 18:30 horas.

Charo Bogarín es fundadora, autora y compositora del grupo Tonolec (2000) que fusiona la música ancestral de territorio argentino con la música electrónica. Es cantautora, recopiladora, actriz, comunicadora social y gestora cultural. Actualmente desarrolla su carrera como solista, bajo el nombre de La Charo (2017).

Es distinguida por su trabajo musical de investigación de los cantos de los pueblos originarios del norte argentino: etnias Qom (toba) del Chaco y Formosa y Mbya guaraní, de Misiones; tarea que desempeña desde hace veinte años.

El sábado 30 de abril, La Charo dará un concierto en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, donde se presentará con todo su grupo, repasando en su concierto las canciones de su primer y segundo disco, y estrenando las nuevas canciones donde ahonda su canto a latinoamérica con ritmos de cumbias, llaneros, malambo y chacarera. Las entradas para el espectáculo están a la venta en la boletería del Teatro.