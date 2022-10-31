Victoria.- Desde el 9 al 11 de diciembre se desarrollará el Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos Paranormales (FICUFP). Las actividades se desarrollarán en el Cine Teatro Victoria, Plaza San Martín, la plaza del Quinto Cuartel y en el Complejo Termal frente a la mítica Laguna del Pescado y el Cerro de la Matanza.

El festival se hará en colaboración entre la Municipalidad de Victoria, la Dirección de Turismo Municipal, Emvitur, Asociación Turismo Victoria, Dirección de Cultura Municipal, Museo Ovni, Espacio INCAA, y nada menos que History Channel. Anticipando aspectos organizativos, una de las impulsoras, Andrea Simondini, del Museo Ovni, habló con Paralelo 32.

–¿Qué es el FICUFP?

_El Festival Internacional de Cine Sobre Ufología y Fenómenos Paranormales es un evento sin precedentes en Latinoamérica. Con apenas una edición concluida en su haber, y una segunda con una selección oficial lista, además de una exhibición del festival en la mítica ciudad de Roswell. El festival se erige como un inminente foro cultural y de debate. En esto buscamos visibilizar el verdadero origen detrás de las representaciones en el cine y la televisión sobre la ufología y los fenómenos paranormales, los cuales han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad.

La primera edición del Festival Internacional de Cine Sobre Ufología y Fenómenos Paranormales tuvo su realización en un espacio virtual, por la imposibilidad de encuentros físicos en virtud de la pandemia del covid-19. Durante las tres jornadas contó con más de 1.600 espectadores de todas partes de América Latina y el mundo. Tal consolidación de público permitió al FICUFP llegar como invitado al UFO Fest 2022, dentro del evento organizado por el Roswell Daily Record. Dicho evento fue acompañado por la presencia de personalidades tales como, Nick Pope (Agente del Ministerio de Defensa Inglés a cargo de la oficina de estudios de los Ovnis), Mike Bara (autor Best seller Alienígenas Ancestrales), Caroline Cory (productora de cine), Marc DAntonio (astrónomo), Ben Hansen (ex agente FBI), Melissa Titl (actriz / productora), entre otros. Creemos que es un momento trascendental, donde el mundo observa lo que está sucediendo desde lo audiovisual y gubernamental sobre estos dos tópicos.

–¿Cómo fue la primera edición y cuáles fueron sus resultados?

_Máximo Verón, creador y director general del Festival desde Cipolletti, Río Negro, allá por 2020, tuvo la idea y la iniciativa de comenzar a explorar desde un costado diferente la ufología y los fenómenos paranormales en general, a través de la mirada de los creadores de contenidos audiovisuales y la industria del cine. Aprovechando la cuarentena, junto a algunos amigos del rubro audiovisual, empezaron a hacer un recorrido sobre diferentes producciones y observaron y analizaron la importancia que la temática tiene dentro del mundo del cine. Decidieron crear un espacio que recopile trabajos sobre los OVNIs y lo paranormal, combatiendo el tabú que estos tópicos generan, para visualizar los creadores de contenidos a la vez y visibilizar contenidos que produzcan el necesario debate desde otro lugar.

A pesar de las dificultades, como todo lo que implica realizar un proyecto autogestionado y no tener apoyo externo, logró conseguir mucha exposición pública. Los medios del país y del exterior tomaron nota de una propuesta innovadora, y fue ahí que tomé conocimiento del proyecto. Fue algo mágico, porque pensé en contactarlo y Máximo también pensó en buscarme. Yo presidía la Comisión de Estudio del Fenómeno Ovni de la República Argentina (CEFORA), organización que pugna por la desclasificación de los expedientes de investigaciones oficiales en Argentina, y entendía que era una forma de involucrarnos desde otro lugar participando en el Festival, mostrando el trabajo de investigación de los equipos argentinos. Cuando logramos el contacto, acordamos rápidamente realizar una alianza estratégica, Máximo recibió el respaldo de CEFORA como organización nacional e internacional, y nuestros investigadores podrían participar con producciones de sus autorías fuera de concurso. Nosotros, desde Visión Ovni y el Museo del Ovni, participamos con el documental “Victoria, Ciudad Ovni” con una producción de Sebastián Balbi, Leonardo Sebastián Luna en la que participamos con Silvia Pérez Simondini. Fue una experiencia increíble. Parte de ese documental es el que exhibimos a nuestros visitantes en el Museo. Un equipo de San Juan “Los Guardianes del Cielo Cuyano”, presentaron sus trabajos y un equipo integrados por grandes investigadores como Daniel López, Carlos Vales y Elizbeth Santanam, presentaron otro con investigaciones de Neuquén. Los ejes fueron dos, Ufología y Fenómenos Paranormales. Cada eje tiene seis categorías. Los jurados eligieron durante las semanas previas a los ganadores de cada categoría y, por el tema de la pandemia, se realizó la trasmisión online por el canal de YouTube del Festival, donde fue seguido por miles de espectadores. El concepto fue simple: reunir producciones de cine, en distintos géneros y formatos, que traten la ufología y lo paranormal.

— ¿Qué se espera para esta segunda edición?

_Esta segunda edición es totalmente diferente, porque será un festival presencial y acordamos con Máximo Verón la posibilidad de hacerlo en Victoria. Esto fue una gran decisión por muchos motivos. Primero, venimos trabajando no sólo en aspectos investigativos con el Fenómeno Ovni, sino también en el desarrollo turístico, del concepto turismo ufológico, concepto que las mismas personas construyeron por el interés del fenómeno que se da en Victoria. Por otra parte, tenemos claro conocimiento del crecimiento de la “Industria del Cine” en Entre Ríos, y Victoria ha sido siempre un punto de elección para todo tipo de producciones nacionales e internacionales. Nosotros mismos con nuestros contenidos hemos realizado producciones para las grandes cadenas como la CNN, BBC, Discovery Channel, Canal Infinito, Producciones Australianas, japonesas, europeas y americanas, ni hablar con History Channel, que son producciones que están actualmente en cartelera, como ‘Alienígenas Ancestrales’ e ‘Inexplicable Latinoamérica’, además, en esta última soy asesora de contenidos y periodística.

Creemos que este festival pone a Victoria en el centro de la escena de esta industria en expansión y eso a futuro no sólo hará conocido a nuestro destino, sino que generará muchos puestos de trabajo. Esperamos que la gente que de por sí se siente convocada por estas temáticas tenga la posibilidad de ver y disfrutar todo tipo de contenidos y ser parte de todas las actividades, que se pondrán de cara a los visitantes, en forma libre y gratuita. Por otra parte, queremos que aquellos que generan contenidos, tengan un espacio que les permita visualizar sus creaciones. El festival, en esta segunda edición, recibió más de 1.100 realizaciones entre documentales, series, cortos y largometrajes, por mencionar algunos. También, apostamos a la capacitación para guionistas, productores, escritores, técnica, para darle valor agregado a través del conocimiento y la experiencia de los profesionales del medio.

–¿Qué es el turismo ufológico y que rol le cabe Victoria en éste?

—El turismo ufológico es un nuevo concepto de turismo, generado por las personas que se acercan a la ciudad de Victoria, convocadas por el Fenómeno Ovni, ya sea para vivir experiencias de observación o visitar el Museo del Ovni, incluso participar del ahora consolidado Congreso Internacional de Ovnilogía, de prestigio mundial. El ciudadano, vecino de Victoria ha logrado incorporar en su agenda cotidiana, al igual que las autoridades, que la gente también llega hasta la ciudad de las siete colinas por el tema y requieren la misma calidad en la atención y la recepción que cualquier turista. Ahora la comunidad está integrada y lo que nos causa mucha felicidad es que lo ha hecho desde el mejor lugar, la objetividad, la experiencia y, fundamentalmente, la seriedad. No puedo dejar de mencionar que esto es mérito absoluto de mamá [Silvia Pérez Simondini], que instaló esta mirada y, en definitiva, es el reconocimiento que tenemos. Aquí la mirada académica, de estudio científico, lleva a que incluso desde los colegios sean parte de este enfoque e interés. Somos precursores del Turismo Ufológico en el país y nos enorgullece, no sólo generamos uno de los pilares del turismo en la ciudad, sino que, a la par, muchas fuentes de trabajo, además en un sector importantísimo, como son los jóvenes en el marco de su primer empleo. Todas las actividades serán libres y gratuitas, el acceso al cine será a partir de la obtención de las entradas por diferentes medios y plataformas, que iremos anunciando en la medida que vayamos avanzando con la organización.

Las actividades del evento

Viernes 9/12 Momento History

El primer día será el “Momento History”, auspiciante exclusivo del Festival. Por primera vez la cadena, baja a nuestro país para poner su pantalla y sus plataformas con la posibilidad de la proyección del contenido audiovisual de la cadena. Estarán presentes las estrellas de History Channel de Argentina junto a los productores.

Por otra parte, CEFORA, presentará un nuevo documento desclasificado de un caso muy emblemático de Argentina, con los investigadores que han participado de la reconstrucción del mismo, no sólo desde la investigación, sino desde la producción audiovisual del caso, que será una primicia mundial. Ese día los asistentes serán los primeros en saber de qué caso se trata.

Otro de los momentos importantes, será la proyección del Documental Luminum, de Maximiliano Schonfeld.

“A la noche se hará una actividad increíble en el Quinto Cuartel, estamos hablando con las organizaciones de allí porque nuestro interés es que toda la ciudad sea parte de este festival y hay cosas increíbles que se hacen. Anoten esto: el Circuito del Misterio, lo hice el otro día y quedé muy sorprendida por la historia de esa parte de Victoria”, señaló Simondini.

Sábado 10/12 Exhibición de los ganadores

Se realizará la exhibición de todas las producciones ganadoras para que las personas asistentes puedan disfrutar de las obras de los diversos creadores. La actividad será en el Cine Teatro Victoria.

Paralelamente, se llevarán a cabo talleres en diferentes partes de la ciudad, que se irán anunciando. A la vez, expresiones culturales, que tendrán como epicentro la Plaza San Martín.

A la noche se convocará a la gente en el complejo termal y en el Cerro de La Matanza, con los Alerta Ovni. El equipo de ECOS de San Juan traerá tecnología de última generación para explorar el espacio y hacer los avistamientos en el lugar emblemático por excelencia: la Laguna del Pescado.

Domingo 11/12 Momento Paranormal Se presentará un invitado Especial ‘Estrella’ de History Channel que brindará una conferencia sobre investigaciones en argentina. Se proyectará en Exclusiva el Documental A tear in the Sky con la Dirección de Caroline Cory (EEUU) Dir. Caroline Cory.