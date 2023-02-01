El próximo viernes 3 de febrero, se llevará a cabo el Primer Festival Folklórico 3 de Febrero. Será organizado por el Palacio con el apoyo de la Secretaría de Gestión Cultural y la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos y las municipalidades de Concepción del Uruguay y de San Justo.

Siguiendo los agasajos que tradicionalmente se realizaban en el Palacio San José para conmemorar la Batalla de Caseros, se realizará un festival musical. La actual directora del organismo Guillermina Bevacqua, destacó que: “el espíritu es re-instalar una celebración muy querida en la región que promueve la identidad local y el sentido de pertenencia histórica del pueblo entrerriano en la gesta de la organización nacional”.

El festival comenzará con una visita teatralizada en los Patios del Palacio San José a las 11:30 horas. La misma será realizada entre trabajadores/as del Palacio y un grupo de actores y actrices de la Ciudad de Concepción del Uruguay dirigidos por Marife Franco y la participación especial del Campamento Calá.

El predio contará con servicio de cantina a beneficio de los Bomberos Voluntarios de San Justo y, a partir del mediodía, con la conducción de Gisela Soledad Castañares, comenzarán los actos en el escenario principal ubicado en el playón del estacionamiento, frente a la Capilla del Palacio. La apertura del festival será realizada por el mencionado elenco teatral, en conjunto con el Ballet Municipal de Concepción del Uruguay a cargo de Irene Marcilio.

Particular participación tendrán los conjuntos musicales de la región que se presentarán con gran entusiasmo para invitar a bailar al público presente. Entre los y las artistas se encuentran Los concepcioneros, festejando sus 60 años con la música; Marianela Obispo y su conjunto y, el gran cierre del festival, estará a cargo de Monchito Merlo y su conjunto.

Además, se contará con la presencia de la campeona entrerriana de malambo femenino 2022, Nerea Burgos y la participación especial del taller municipal de San Justo “Alma folklórica”.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

La fecha

El próximo 3 de febrero se cumplirán 171 años de la Batalla de Caseros, acontecimiento bélico en el que se enfrentaron las fuerzas del gobierno porteño encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y las tropas aliadas que lideraba el general Justo José de Urquiza.

La Batalla de Caseros –en las cercanías de El Palomar de Buenos Aires- es una bisagra en la historia argentina: marca el fin de una etapa y el inicio de otra, la de la Organización Nacional, en la que sancionó el texto constitucional que aún –con modificaciones- rige a los argentinos, y le dio entidad a la forma representativa, republicana y federal como forma de gobierno. En toda esa etapa, el histórico Palacio San José, residencia del General Urquiza, fue escenario y lugar donde se concretaron acuerdos políticos y se gestaron las decisiones trascendentes que irían consolidando la Patria que había nacido cuatro décadas atrás.