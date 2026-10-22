La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), junto a la Secretaría de Trabajo del Gobierno de Entre Ríos, organiza la segunda edición de la Expo del Empleo, un espacio que busca fortalecer la vinculación entre el sector productivo, el ámbito educativo y quienes buscan incorporarse o desarrollarse en el mundo laboral.

El encuentro contará con más de 35 stands para recibir currículums, conocer perfiles y establecer un contacto directo con estudiantes, jóvenes profesionales, egresados y personas interesadas en acceder a nuevas oportunidades de empleo.

Bajo la premisa de generar conexiones reales y acercar oportunidades, la Expo propone un ámbito de encuentro e intercambio entre empresas, instituciones y personas, promoviendo el conocimiento de las demandas del mercado laboral y las capacidades del talento local.

A lo largo de la jornada se desarrollarán distintas actividades destinadas a brindar herramientas prácticas para la inserción laboral, entre ellas talleres de armado de currículums, simulacros de entrevistas, charlas motivacionales y recomendaciones para mejorar la presentación profesional.

La iniciativa busca, además, acercar a los jóvenes al entramado productivo de la provincia, visibilizar las oportunidades que ofrecen las empresas y contribuir a fortalecer los vínculos entre la formación académica y las necesidades del mundo del trabajo.

Experiencias

La primera edición de la Expo del Empleo en 2025 dejó diferentes instancias valiosas para las empresas. Una de las más destacadas se refiere a Cartocor. “El año pasado tuvimos la oportunidad de participar y, gracias a esa instancia, pudimos conocer a Joaquín (Coco) que hoy nos acompaña en la compañía”, destacó Analía Gareis, responsable de Recursos Humanos de la firma, quien destacó que el evento permite “vincularte con universidades, con otras empresas y hacer un intercambio positivo para todas las partes”.

“Humildemente les dejé mi Currículum como estudiante avanzado y después de una serie de entrevistas, me tomaron como analista de mantenimiento eléctrico en planta. Después de unos meses, me recibí ya trabajando full time. Hoy estoy disfrutando la experiencia, aprendiendo todos los días cosas nuevas. Fue una gran oportunidad para mí”, expresó el egresado de UTN Regional Paraná.

Por su parte, Ramiro Botta, gerente de Recursos Humanos de Nexo Aberturas, recomendó a las empresas formar parte tras la experiencia de 2025. “Fue muy buena. Nos encontramos con una muy buena organización, con mucha afluencia de gente de muchas escuelas y universidades que nos dejaron su currículum y nos preguntaron qué perfiles buscamos. También había capacitaciones para saber cómo hacer un CV o cargar datos en Linkedin”, sostuvo.

En tanto, Gustavo Lecman, jefe de Personal y Recursos Humanos de Laboratorios Lafedar, valoró que “fue una experiencia positiva y enriquecedora”, que permitió conocer las expectativas de los jóvenes entrerrianos que dan los primeros pasos en el ámbito laboral. “Buscamos que la participación sea dinámica e interactiva, para lo cual desarrollamos un juego que permitía a los jóvenes conocer la empresa y los productos que fabricamos”, rememoró. “Este tipo de iniciativas es una excelente oportunidad para las empresas para dar a conocer su cultura, su actividad y forma de trabajo”, subrayó, y sumó lo valioso de estrechar vínculos con otras compañías e instituciones.