Este 6 de mayo se realizará en la capital entrerriana la Marcha Mundial de la Marihuana 2017. Organizado por Mamá Cultiva Entre Ríos y Cannabis Medicinal Paraná, convocan a los manifestantes a concentrarse a partir de las 14:00 hora en plaza Saenz Peña (Enrique Carbo 400), donde habrá un stand donde se podrán acercar quienes quieran hacer consultas sobre el cannabis medicinal.

Luego se invita a marchar por la legalización, hasta plaza Alvear, alrededor de las 15:00, bajo las consignas del autocultivo y la reglamentación YA de la ley 27350. Además, acompañarán Las Dragonas con su música.

La Marcha Mundial de la Marihuana es un evento que se realiza desde 1999 de forma simultánea y autónoma, el primer sábado de mayo de cada año, en ciudades de todo el mundo. El objetivo es realizar un reclamo común que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores. Teniendo en cuenta las particularidades propias de cada país, en las distintas manifestaciones se reclama desde el cese de las detenciones, los procesos penales o las multas a usuarios y cultivadores, hasta el reconocimiento de los usos medicinales e industriales del cannabis y la regulación del acceso al mismo.

Los pedidos que engloban esta marcha son: no más presos por cultivar; autocultivo y que finalicen los allanamientos, detenciones y procesos penales a cultivadores de cannabis; la regulación de los clubes sociales de cannabis para el acceso al cannabis y sus semillas; el urgente cese de las detenciones y procesos penales a los usuarios por la simple tenencia de sustancias psicoactivas prohibidas; la autorización estatal de los usos medicinales e industriales del cannabis y su investigación científica; por la aprobación de una ley de atención pública, universal y gratuita de los problemas asociados al uso de sustancias y la urgente modificación de la ley de drogas (23.737).

Desde la organización se informó que la convocatoria es abierta, estando todos invitados a sumarse.