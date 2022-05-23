En la Casa de la Cultura, sita en 9 de julio 422, de Paraná, compartirán escenario “Silicone Beach”, de la capital entrerriana, junto a “El Castillo de Eloísa” de la ciudad de Gualeguaychú.

“Territorio de Bandas” vincula a músicas y músicos de diversos puntos de la provincia, a partir de la realización de recitales gratuitos en Paraná y en espacios culturales del territorio provincial. La iniciativa es organizada por el centro cultural provincial dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia.

El ciclo se llevará adelante con una frecuencia mensual, hasta el mes de diciembre del 2022, tomando como base el escenario de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, para luego generar conciertos en espacios culturales de las diversas localidades, desde donde provienen las bandas.

En este sentido, se presentarán bandas entrerrianas independientes, para favorecer la construcción y el fortalecimiento de público en los lugares donde se realicen las actuaciones. El ciclo promueve el trabajo articulado con la comunidad artística, a la vez que aporta al sostenimiento y fortalecimiento del sector cultural en general.

La propuesta se enmarca dentro del proyecto “La Casa Viaja”.

Sobre las bandas

El Castillo De Eloísa. Grupo musical creado a inicios del año 2021. Está integrado por Felipe Bacigalupo en batería; Alexis González en percusión; Nicolás Spagnol en teclas y producción; Thomas Spagnol en voz y guitarra; Néstor Telechea en guitarra; y Samuel Zimmermann en el bajo.

Los integrantes son jóvenes de Gualeguaychú. Su proyecto como banda, actualmente, consiste en la grabación de su primer EP en todas las plataformas de escucha, y en realizar variadas presentaciones en distintas ciudades del país para poder disfrutar y mostrar sus temas. Estas composiciones poseen un contenido analítico y reflexivo de temas transversales; que se plantean a través de historias o puntos de vista que se ven en sus letras; acompañadas de melodías, armonías y arreglos sutiles, sin perder la esencia joven que demuestra “picardía” y diversión.