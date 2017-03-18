Aranguren- Desde la Municipalidad de Aranguren informaron que con motivo de la inestabilidad del tiempo el Séptimo Encuentro Regional del Artesano se realizará en el gimnasio cubierto del Complejo Deportivo Municipal de Aranguren.

Como todos los años, se esperan más de 100 Artesanos de Aranguren, la región y parte de nuestra provincia, quienes exhibirán sus trabajos hoy sábado 18 de marzo, desde las 18:00, en el gimnasio cubierto de Aranguren.

Desde las 20:00 se pondrá en marcha el espectáculo artístico, con la siguiente cartelera:

Ballet “Sembrando Luceros”, Escuela Municipal de Bombo, Grupo Folklórico “Peñeros”, Grupo Chamamecero “Flor Del Ceibo”, Centro Cultural “López Jordán”, Grupo “Isondú” y cerrando la noche “Los Tatas del Chamamé”.

Habrá servicio de cantina y venta de comidas y desde la organización sugieren que llevar sillón para mayor comodidad. La entrada es libre y gratuita.