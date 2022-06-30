Este viernes 1 y sábado 2 de julio comienza el Primer Encuentro Provincial de Murgas. Se realiza en Concepción del Uruguay y contará con una variedad de talleres y eventos públicos.

Los asistentes a los talleres pueden inscribirse enviando sus datos (nombre, taller al que se inscribe y murga a la que pertenece si corresponde) al Instagram del encuentro instagram.com/encuentro_provincial_de_murgas

Se trata de un encuentro murguero que pretende acercar este arte a la comunidad y a quienes tengan interés en formar murgas, explicándose sus orígenes, características, formación musical, entre otros aspectos inherentes al rubro.

Cada uno de los talleres son gratuitos y abiertos al público en general.

• Grilla y cronograma de actividades

Las actividades comenzarán este viernes 1 de julio a las 18:00 con varios talleres en simultáneo, tales como el taller Canto Murguero a cargo de Diego Perichon, integrante de la murga Ronca la Chancha – La Carlitos; en el escenario del Auditorio Scelzi.

También se desarrollarán la charla sobre Gestión de murgas. Espacio de intercambio. Coordinado por Martín Bianchi Puntuales pa’ la Tardanza en el hall del Auditorio Scelzi.

Se desarrollará el conversatorio de murga a cargo de Andrés Alba de Metele que son pasteles, Curtidores de Hongos.

Y por último, el taller de Respiración y consciencia corporal aplicadas al canto; a cargo de Exequiel Bandunciel integrante de Puntuales pa’ la Tardanza. Esta charla se realizará a las 18 en el Salón de actos del Colegio del Uruguay.

Por su parte, la jornada del sábado 2 de julio comenzará a las 14:30 con el Encuentro de murguistas mujeres y disidencias. Coordinado por Clara Chauvin y el colectivo de mujeres Puntuales. En el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.

A las 16:00, se realizará la puesta en escena a cargo de Virginia Rodríguez y Candela Rojas (Metele Que Son Pasteles). En el escenario del Auditorio Scelzi.

De manera simultánea, a la misma hora, se llevará a cabo en la Biblioteca Popular El Porvenir, el encuentro de Letras de murga a cargo de Federico Murro y Mathías de Arma (Metele Que Son Pasteles).

Asimismo y a la misma hora, en el Colegio Superior del Uruguay, se concretará el taller Arreglos de murga a cargo de Santiago Avilés (Metele Que Son Pasteles).

Mientras que en el Club Almafuerte, se organizará el taller de Auto maquillaje a cargo de Magalí Liendo y Mathías Braica (Metele Que Son Pasteles). En este caso, cada asistente debe llevar un espejo. Posteriormente, se realizará una Batería de murga a cargo de Jerónimo Mera, Diego Palmerola y Mathías Domínguez (Metele Que Son Pasteles). Cada asistente debe llevar su instrumento (redoblante, platillos, bombo).

Para estos talleres se necesitan conocimientos mínimos de la temática y son libres y gratuitos.

• Eventos

Este primer encuentro de Murgas no solo se dedicará a la formación de murgueros, sino que también habrá eventos artísticos para la comunidad en general que podrá disfrutarlos.

El viernes 1 a partir de las 21:30 se realizará la denominada “Peña Murguera” en el Auditorio Scelzi. Se presentará Puntuales pa’ la tardanza, La Solapa y los participantes del taller de canto. Habrá micrófono abierto para que puedan subir a cantar los asistentes y los integrantes del encuentro.

El sábado 2 a partir de las 20:30 se realizará el “Gran festival de murgas” en Club Almafuerte. Actuarán las murgas La Carlito de Concordia, La ReTirada de La Plata, Ronca la chancha de Federación y el cierre con Metele que son pasteles de Montevideo.

La entrada al festival es libre y gratuita. Habrá sillas a precios populares para colaborar con el comedor comunitario del barrio Mena.

• Eventos

Este primer encuentro de Murgas, no solo se dedicará a la formación de murgueros, sino que también habrá eventos artísticos para la comunidad en general que podrá disfrutarlos.

El viernes 1 a partir de las 21:30 se realizará la denominada “Peña Murguera” en el Auditorio Scelzi. Se presentará Puntuales pa’ la tardanza, La Solapa y los participantes del taller de canto. Habrá micrófono abierto para que puedan subir a cantar los asistentes y los integrantes del encuentro.

El sábado 2 a partir de las 20:30 se realizará el “Gran festival de murgas” en Club Almafuerte. Actuarán las murgas La Carlito de Concordia, La ReTirada de La Plata, Ronca la chancha de Federación y el cierre con Metele que son pasteles de Montevideo.

La entrada al festival es libre y gratuita. Habrá sillas a precios populares para colaborar con el comedor comunitario del barrio Mena.