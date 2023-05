El investigador del CONICET y consultor ambiental, Juan José Neiff, hace cálculos sobre el clima en base a los informes que recibe de organismos internacionales y hace algunas advertencias. Entrevistado por Paralelo 32, se refirió a inundaciones similares a las del 82/83 y las del 97/98. En este sentido, se refirió a la posible llegada de El Niño y explicó por qué es importante estar preparados. Por cierto, no tiene buenas noticias para nuestra zona con miles de kilómetros de caminos en suelos arcillosos, con baja velocidad de infiltración del agua de lluvia. Sin ironía alguna, digamos también que no son buenas noticias para Vialidad Provincial, sobre quien obviamente recaen los reclamos.

— Aunque el concepto ya está incorporado en nuestra sociedad, veamos de nuevo qué la corriente El Niño y por qué se prevén inundaciones para este año.

—De acuerdo a la información que nos envía mensualmente la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Columbia, la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial, en los 100 m superficiales, comenzó a subir rápidamente en los primeros meses de 2023 y actualmente se encuentra ya dos grados por encima de los valores normales de los últimos 30 años, lo que indica que estamos transitando el fenómeno conocido como El Niño, que se caracteriza por el calentamiento del mar en las costas del Noroeste de Sudamérica. En esas condiciones, los vientos Alisios (vientos del NO) llevan mayor cantidad de humedad a la zona conocida como Cuenca del Plata, formada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, generando un aumento significativo de las precipitaciones, superando en 50 por ciento o más los valores normales, y produciendo mayor número de días nublados, con lluvias o lloviznas. Como consecuencia, los campos se saturan y suelen producirse anegamientos en extensas zonas. También aumenta el nivel de los ríos y se generan inundaciones, especialmente en la cuenca media y baja.

Los Centros de pronósticos asociados a la Universidad de Columbia prevén la ocurrencia de un “Niño Intenso”, que podrían ser similares a los de 1982/83 y 1997/98. Estas condiciones, a nuestra región se prevé que lleguen en la segunda mitad de 2023, con mayor probabilidad (87 por ciento), en el último trimestre del año. Se continúa midiendo las temperaturas de los mares en los 100 metros superficiales, porque es el mejor indicador de lo que pasará luego con las lluvias. Si aumenta la temperatura… habrá más lluvias… tendremos anegamientos e inundaciones. Ahora la temperatura del mar está 2 grados por encima de lo normal, pero en 1982 llegó a estar 4 grados por encima de la normal. Es deseable que eso no ocurra… pero hay que estar prevenidos.

—¿Qué significa que se produzca todo esto luego de la prolongada sequía?

—El Niño y La Niña son “dos caras de la misma moneda”, y con esto le respondo la pregunta anterior. La sequía extraordinaria que tuvimos (no se recuerda una de la misma duración en 200 años) fue consecuencia de La Niña, una situación en la cual el sol calienta menos los mares y, al haber menos temperatura en el agua del mar, hay menor evaporación. Entonces, menos lluvias… igual sequía prolongada. Nada nuevo: son los “7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas” que mencionan los textos sagrados...

—¿Se podrán adaptar los sistemas productivos a estos cambios meteorológicos? ¿Sobre qué hay que estar en alerta?

—Los impactos de estas situaciones extremas (sequías e inundaciones extraordinarias) son diferentes… Los ecosistemas, plantas, animales se originaron hace miles o millones de años, por lo tanto, están adaptados a una gran amplitud de condiciones climáticas. No así los sistemas productivos. La agricultura, la ganadería, la forestación, las formas de vida de la gente están adaptadas a “situaciones normales”. Todo está diseñado en ese molde: los caminos, las casa, el transporte, los servicios… Sin embargo, el que tiene un automóvil, “sabe” que puede sufrir un accidente, entonces contrata un seguro, aunque no tenga certeza que le ocurrirá un accidente. Entonces, de igual manera y aunque no tengamos certeza de que vaya a ocurrir un NIño “terrible”, hay que estar preparados.

—¿Cómo serán las condiciones del tiempo si se cumpliera el pronóstico de El Niño?

– Tendremos temperaturas más suaves, más días nublados, más días con lluvias o lloviznas.

Datos académicos

Dr. Juan José Neiff. Nacido en Aldea San Miguel (Dto. Nogoyá). Magister en Ecología Acuática Continental. Profesor Superior en Ciencias Naturales Categoría: Investigador Principal –ad honorem-.

Disciplina científica: Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, Hábitat y Diseño. Disciplina desagregada: Ciencias de la Tierra-Medio ambiente contaminado.

Campo de aplicación: Recursos hídricos y Recursos naturales renovables-varios.

Especialidad: Ecología de áreas inundables y anegables. Tema: Monitoreo ambiental de los ecosistemas de Corrientes en tiempos de cambios.