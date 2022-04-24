Entre las hojas amarillas de un fresno otoñal, el Patio del Centenario de la FCEDU UNER fue escenario de la presentación del libro de partituras Entre Ríos, música de mi terruño. La producción estuvo a cargo del Área Gráfica del CePCE (Centro de Producción en Comunicación y Educación) junto a la Dirección de Enseñanza Superior del Consejo General de Educación y el Instituto de Formación Docente Escuela Municipal de Música Justo José de Urquiza, de Victoria.

La música a través del piano fue la principal protagonista de la presentación. En tal sentido, después de las primeras palabras se dio pie a la interpretación del chamamé Monte Herido (Juan Martín Caraballo), por parte de la docente de la Escuela Municipal de Música de Victoria, Carolina Cabanna, versionada para este instrumento por Silvia Teijeira—la composición original fue escrita para guitarra.

A continuación, se expresaron sobre el trabajo realizado la decana de la FCEDU, Gabriela Bergomás y el docente Alejandro Tesonne, en representación de Walquiria Maza, rectora de la Escuela Municipal de Música de las Siete Colinas.

“Lo más importante es rescatar la cultura. Esta música no se podía dictar en nuestros profesorados de piano, ya que no eran parte del repertorio pianístico sino de otros instrumentos. Y Silvia se tomó el trabajo de recopilar, de hacer los arreglos. Cuando me convocó no sabía que el proyecto iba a crecer tanto”, señaló Alejandro Tessone. “No soy entrerriano pero hace 24 años que esta provincia me adoptó y amo mucho la cultura entrerriana, por eso estoy muy agradecido con Silvia y con todas las instituciones que lo hicieron posible», terminó.

En tanto que la decana de la FCEDU, Gabriela Bergomás, resaltó el orgullo y el compromiso de nuestra casa, especialmente, con las instituciones educativas y de referencia como la Escuela Municipal de Música de Victoria “que tiene toda una trayectoria vinculada al rescate de nuestra música regional”.

Las interpretaciones continuaron a lo largo de la velada, rescatando ese espíritu de compromiso con la obra original, y su readecuación al piano, como el caso de Melina Scheppens, estudiante de la escuela de música que añadió el vals Con ojos de mar, de Facundo Torresán, originalmente escrito para acordeón, guitarra y percusión; Y la propia Teijeira— quien luego de la proyección de un video alusivo— llenó de armonía la noche con la Milonga del puestero de Ricardo ‘Cary’ Pico.

Fortunato Galizzi y Silvia Teijeira también dieron sus palabras, “como partes imprescindibles de la producción”. “Cuando Silvia vino con la propuesta de editar partituras, nos hicimos muchas preguntas. Desde esta facultad, con las carreras que se dictan aquí, Comunicación, Educación, Gestión Cultural, Producción Editorial, nos preguntamos si era válido encarar este proyecto. Y apostamos al embrollo. El primer ejercicio fue escuchar las obras. Ese es siempre el ejercicio que desarrollamos desde este equipo, aprender a escuchar”, destacó Galizzi, desde el Área Gráfica.

Por su parte, la pianista Silvia Teijeira, compiladora y responsable de las reversiones de las obras para piano, añadió: “Esta provincia es muy generosa con los músicos y músicas que ha dado a través del tiempo, y muy rica en los caminos y discursos musicales que tenemos. Y fue un desafío hacer la selección. Nosotros necesitábamos un material para la cátedra de piano para el trabajo de la lectura, porque en nuestra provincia hay hermosos cancioneros que nos acercan la melodía, la armonía, las letras, los rasguidos, y necesitábamos esto”.

Amplió sus conceptos con la aspiración a que “todas las músicas que generamos en nuestra provincia estén contenidas en las curriculas, para que nuestros alumnos y alumnas que se están formando tengan material para acceder, y reconocerse. Estos materiales son como un espejo que nos muestra, de alguna manera, quiénes somos”. La publicación se distribuye en los institutos de música de la provincia y compila las partituras de once obras folclóricas de autores entrerrianos: Fernando Ramón Navarro (Federal), Silvia Teijeira (Federal-Paraná), Facundo Torresán (C. del Uruguay), Walter Heinze (Crespo-Paraná), Gustavo Reynoso (Aranguren), Ricardo Cary Pico (Gualeguay), Juan Martín Caraballo (Gualeguay), Higinio Changuito Medina (Federal), Gustavo Koky Satler (Paraná), Luis Negro Silvestri (Federal) y Miguel Zurdo Martínez (Paraná). Todas las obras fueron seleccionadas por Silvia Teijeira y reversionadas para piano.