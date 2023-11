En una emotiva velada que tuvo lugar este miércoles 29 de noviembre en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón, se presentó el libro "Héctor Motta – Historia de un emprendedor nato", obra del reconocido periodista y escritor Egidio Luis Jacobi. Este evento del que fue partícipe la comunidad de Crespo, le acercó a los asistentes la experiencia de vida y al pensamiento emprendedor de uno de los empresarios más destacados de Entre Ríos, el Mag. Héctor Motta.

La propuesta de Jacobi va más allá de un relato biográfico convencional; busca explorar la vida de Motta a través de una línea de tiempo vivencial, sumergiendo a los lectores en las distintas etapas de la vida de este emblemático empresario entrerriano. La presentación contó con la presencia del propio Héctor Motta, presidente de Grupo Motta y Comisionado de AFIDE en la Argentina, quien compartió sus reflexiones sobre la obra.

Durante el evento, Motta expresó su agradecimiento y confianza en el trabajo de Luis Jacobi; y resaltó la importancia de dejar un legado y compartir la propia historia. "No podés dejar esta vida sin que la gente sepa acerca del legado que dejaste", le dijo Jacobi a Motta durante una conversación. La confianza entre ambos fue clave para la colaboración en esta historia, destacando la transparencia, sabiduría y conocimiento del periodista; y comentó que “Con esta obra se ha atrevido a recorrer mi vida, 5 décadas de ella y me ha convencido de que puede resultar un material enriquecedor. Tomé el compromiso con Luis de que a partir de mañana, comenzaré a leerlo. No vi nada, porque no quise interferir con mi amistad en el diseño ni el contenido que le estaba dando al libro”.

Al ser consultado sobre su visión actual y las contingencias del tiempo, Motta reflexionó: "Se hace camino al andar. Al ver la historia me retrotraigo a mi familia y siempre digo que sí, mis abuelos maternos se animaron a salir de Suiza y venirse a la localidad de Hernández, en Entre Ríos, para ser agricultores. Esta será mi constante inspiración".

El empresario crespense destacó la influencia de sus raíces suizas y italianas en su orientación de vida, marcada por el trabajo, esfuerzo, educación y recreación. "Soy un hombre de fe, y Dios es quien me abrió camino. Debemos ser agradecidos de que Dios nos regala la vida y el hecho de tenerlo presente desde que nos despertamos, predispone a ponernos en marcha. Yo simplemente soy un hacedor que transita esa senda", afirmó.

El emprendedorismo y la innovación fueron fundamentales en el proyecto de vida de Héctor Motta. Como presidente de Grupo Motta y Comisionado de AFIDE, ha liderado iniciativas que buscan promover el emprendimiento y la formación en la Argentina. Sobre este punto, Motta señaló: "Gran parte del mundo está experimentando varios flagelos, como el hambre, la falta de vivienda y educación. Creo que esto se debe a una tendencia al empleo estatal que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario poner un especial énfasis en la educación, formar emprendedores desde la base misma de la sociedad".