Crespo- En el marco del 135º Aniversario de Crespo, se estrenará la obra teatral “Debajo del limonero”. Será los días sábado 29 y domingo 30 de este mes, en el Auditorio “Eva Perón” de Crespo. El director es Lucas Kapp, que cuenta con la actuación de Micaela Isaac Ojeda, Ezequiel Buch, Jaquelina Marizza y Norma Britos.

La presentación, enmarcada en las celebraciones por el 135º aniversario de la ciudad, será en tres funciones: el sábado 29, a las 20.30 y 22.00 y el domingo 30, a las 19.00. Las entradas anticipadas, a $500, se pueden reservar al 343-5072919 o 343-5433079.

Kapp comentó a Paralelo 32 que “La propuesta será el cierre de los festejos por el cumpleaños de Crespo. Es una linda presión, estamos entusiasmados y agradecidos con el Municipio, no solo porque nos hayan convocado, sino porque hayan decidido incluir al teatro. El lugar es hermoso, pero entran alrededor de 50 personas por función, por esa razón sumamos varias”.

“La obra es un drama. ‘Debajo del limonero’ es el nombre y tiene que ver mucho con nosotros, trata sobre la memoria. Cuando los recuerdos son tan fuertes como para sacarte una sonrisa, lo son también para atraparte. Trata sobre una mujer que sufre Alzheimer, que va teniendo problemas de memoria. Cada vez va más hacia el pasado desde el presente y la familia trata de acompañarla y ayudarla para que ese presente sea más llevadero. Algo tan simple como un limonero, por ejemplo, la lleva a sus años felices. Lo mismo pasa con determinadas comidas, en este caso, un plato de ravioles. Esos hechos simples la llevan a un hermoso tiempo vivido. Las cosas simples son las que quedan en la cabeza muchas veces, y son los mejores recuerdos, los más felices”, reflexionó.

Explicó que “Es la tercera obra que escribo, pero siempre antes iba por la comedia, por lo que este cambio es un desafío. No suelo tener nervios ni ansiedad, pero en este rol de director creo que los tendré, porque es dejar el escenario y pasar a otro lugar. En mi caso tuve un familiar que sufrió la enfermedad. Es complejo. No me tocó a vivirlo de cerca, pero entendí que es difícil no solo para el que tiene el problema, sino para la familia, a la que le cambia todo en ese transitar. Pero el mensaje que bajamos es positivo, entendiendo que ‘hay futuro’. Y es una forma también de llevar información, de generar conciencia”, agregó.

La vida y el teatro

Kapp destacó a este medio que “Llevo ocho años relacionado con el teatro. Micaela Isaac Ojeda, que actúa en esta obra, es la que me llevó. Era una persona introvertida hasta ese momento, de poco hablar. Me costaba mucho. La pasaba mal incluso a veces. Era abanderado, por ejemplo, y llegué a descomponerme al estar en un acto frente a mucha gente. A ese punto me costaba todo. Con los amigos que tenía, solo éramos de compartir cosas internas, algún video, alguna imitación, pero nunca mostrando nada a los demás. Esto era abrirme a otras personas, vencer la timidez, y me cambió la vida. Me hizo bien y ya nunca lo dejé. Hoy me desenvuelvo sin problemas, trabajo en radio, teatro, tengo emprendimientos, estoy con gente en forma permanente”.

“Mi docente fue César Román Escudero desde el principio. El teatro te permite sumar autoestima, te saca miedos, te ayuda a hablar en público si es algo que te cuesta y además se arman lindos grupos, se comparten cosas. Incluso ayuda en cuestiones cotidianas, como puede ser por ejemplo ir a una entrevista laboral, que es algo difícil, y más aún para quienes son introvertidos. Algunos dicen, se pierde el miedo al ridículo, yo lo sintetizo diciendo que se pierde el miedo a la exposición, y eso es maravilloso”, agregó.

El tiempo pasó y hoy Lucas es docente de teatro en IMEFAA. “Damos clases gratuitas todos los sábados y no se necesita tener ningún tipo de conocimiento previo. Solo ganas de pasarla bien y olvidarte de los líos por un rato. Estamos desde las 15.30 hasta las 17.00, es un día en el que muchos están más distendidos, sin compromisos laborales. Se generan ejercicios corporales, se practica el habla, la improvisación, la gestualidad, pero también la escucha, tan importante. Tenemos otro turno desde las 17.30, pero para los que ya cuentan con experiencia previa”, dijo.