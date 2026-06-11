El sábado 21 de octubre a partir de las 16.00 horas, en el Salón Municipal de Crespo se presentará la obra de teatro infantil “Las canciones de la granja y sus amigos”. Se trata de un show musical infantil que evoca, en forma de homenaje, un recorrido por las grandes canciones concebidas para los más chicos.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $250 y pueden adquirirse en Fresa Calzados (Moreno 1540), en tanto que el día de la función, el valor será de $300. Desde la organización del evento se comunicó que la entrada se abona a partir del año y medio cumplido.