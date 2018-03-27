La historia de vida de la entrerriana Liliana Fontana será presentada a través de un libro escrito por su hermana Silvia Graciela Fontana. La cita es en la Casa de la Cultura de Entre Ríos en Paraná, en el marco de las actividades por el Mes de la Memoria.

Este miércoles 28 de marzo, a las 19, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Paraná), se presentará “LILI”, historia de vida de una detenida-desaparecida”. El libro relata la historia de vida de Liliana Fontana una militante entrerriana desaparecida en julio de 1977, mientras se encontraba embarazada. El trabajo de la autora es un registro de lo sucedido partir del secuestro de Liliana, la búsqueda de su familia, la necesidad de encontrar a ese hijo nacido en cautiverio y la imperiosa exigencia de Justicia.

Silvia Graciela Fontana es la autora del libro y hermana de Liliana. Con la escritura de este trabajo busca la reivindicación de la memoria de su hermana y a la de todos los desaparecidos que fueron llevados con vida y quedaron atrapados bajo las garras de los asesinos de entonces. Además, el libro se propone servir de canal para que las nuevas generaciones conozcan y valoren la historia de lucha vivida en nuestro país, para no tener que pasar nunca más por otra dictadura sangrienta.

El prólogo del libro fue realizado por la Dra. María Roqueta, Jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nª6, quien condenó a Jorge Rafael Videla en el Juicio del Plan Sistemático del Robo de Bebes, entre otros juicios llevados adelante por este Tribunal.

La actividad es libre y gratuita, y se encuentra dentro del marco de las actividades por el Mes de la Memoria que impulsa la Secretaría de Turismo y Cultura.