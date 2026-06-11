De mensaje romántico pero con una estética oscura y rockera, INNUENDO es un recital que teje sutilmente una historia de amores y desamores, de reflexión y lucha dentro de un contexto social ideal reinado por el amor y esperanzas, donde cualquier juego perverso y violento amenaza con romper la armonía.

«INNUENDO es una insinuación de lo que creemos que puede a haber sido el imaginario de Queen, en la que sus obras ofician de portal para nuestra interpretación», dijo la directora rosarina, Agustina López.

Toda la obra de Queen tiene dos lineamientos estéticos muy marcados en su recorrido. Por un lado el vivo, que si bien mostraba lo excéntrico de Freddie y sus compañeros con un poco de mesura, desde los vestuarios siempre tuvieron un plus, obsesionados con el cuidado y la prolijidad del desempeño musical fueron ejecutores de unos muy buenos recitales de rock and roll de una calidad majestuosa.

Por otro lado, estaba la parte audiovisual, sus videos clips, donde cada tema era tratado como si fuera el guión de una película o el libreto de una obra de teatro, estos eran el soporte en donde los autores podían desplegar y plasmar todo lo que su imaginación les pedía y que desbordaba de sus cabezas de una manera casi incontrolable.

El estudio de todas las piezas – letras, música, videos y registros de los recitales-hacen al acercamiento de ese imaginario, ya que cada plano o cada palabra oficia de portal mágico a un mundo liderado por una reina que poco conoce de diferencias de género pero mucho de amores y esperanza.

El trabajo es una reinterpretación, es una lectura un poco más profunda y conjunta de las diferentes piezas que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon lograron crear a la perfección a lo largo de toda su carrera, pero que para hacerlo más divertido, las dejaron en forma de rompecabezas desarmado.

Si hay algo que deja en claro INNUENDO, es que el show debe continuar sin importar que pase.

Viernes 3 de Noviembre | 21 Horas.

Complejo Cultural Atlas – Mitre 645 – Rosario

Entradas en venta en la boletería del teatro