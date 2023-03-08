La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a la presentación del libro Mujeres Entrerrianas realizado por la Editorial y el Archivo General de la Provincia. La actividad se realiza en el marco de las actividades por el Mes M. El acceso es libre y gratuito.

El jueves 9 a las 19:30, la Editorial de Entre Ríos, junto a Vicegobernación presentará en la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278) el libro realizado entre el Archivo General de la Provincia y la EDER.

La obra rescata las biografías de mujeres destacadas de Entre Ríos como Tadea Jordán, la dragona Montenegro, la Delfina, Cecilia Grierson, Macedonia Amavet de Moreno, Ana Emma Lucía Bedogni de Basaldúa. Estarán presentes las autoras de los textos históricos Aída Toscani, María Candelaria Churin, Sara del Rosario Mentasti, Elvira Norma Fernández Doux de Demarchi y el autor Rubén Bourlot.

La velada estará amenizada con la participación de las compositoras Silvia Salomone y Agustina Schreider.