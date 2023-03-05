El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, invita al acto de cierre del 59º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos que en esta edición reunió un total de 122 obras de arte en las disciplinas de pintura, escultura, dibujo, grabado, arte cerámico y arte textil pertenecientes a 107 artistas de todo el territorio provincial.

La ceremonia tendrá como principal motivo el reconocimiento a las y los artistas galardonados con los doce Premios Adquisición «Gobierno de Entre Ríos» cuyas obras ingresaron al patrimonio artístico de la provincia, así como a quienes obtuvieron menciones especiales del Jurado.

«Este festejo de cierre viene a coronar la realización del Salón 2022 luego de casi tres meses de haber compartido con el público la enorme calidad y diversidad de la producción artística de nuestra provincia. La posibilidad de contar con salas renovadas, nueva iluminación y ampliación de los espacios expositivos nos permitió ofrecer durante todo el verano una muestra de gran nivel en las mejores condiciones para el lucimiento de los trabajos y el disfrute de los visitantes que se acercaron a conocer esta imponente muestra anual de más de 120 piezas», expresó Marcela Canalis, directora del Museo Provincial de Bellas Artes, como conclusión de las tareas de mantenimiento y renovación edilicias encaradas durante el pasado año.

La celebración contará, además del brindis de honor, con música en vivo a cargo de la reconocida artista Flopa Suksdorf & Groove Amor.

La cita es el viernes 10 de marzo a las 20 en la sede del Museo, calle Buenos Aires 355 de Paraná con acceso libre y gratuito para todo público.

La muestra podrá visitarse hasta el Domingo 12 de marzo inclusive en los horarios habituales del Museo, también con entrada libre.