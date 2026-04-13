Victoria.- Después de mucho tiempo la situación del Matadero Frigorífico Victoria tiene una alternativa, el municipio ha tomado la decisión de otorgar la planta en concesión con determinadas exigencias.

Una cooperativa de trabajo gestionaba la administración, pero la falta de mantenimiento e inversiones esenciales provocó el deterioro progresivo de la estructura. Hace 3 meses se retiró el veterinario a cargo del área bromatología, dejando al frigorífico sin la imprescindible revisión para determinar condiciones organolépticas y la inocuidad de los productos de faena.

Se sumaron nuevos socios que a su vez eran matarifes, alterando el propósito de la cooperativa de trabajo en violación a los principios jurídicos que regulan este tipo de sociedades.

El área correspondiente del Ministerio de Desarrollo Económico llevó a cabo una intervención y posteriormente emitió un dictamen desfavorable, señalando numerosas objeciones que indicaban la inviabilidad de la continuidad de las operaciones de la planta, por lo que recomendaron darla de baja

El jueves pasado, los integrantes de la sociedad, que obviamente se quedan sin trabajo, solicitaron una postergación del llamado a licitación y pidieron al Ejecutivo la posibilidad de mantener la faena por 90 días. Fueron recibidos por funcionarios de Hacienda y otras áreas, quienes informaron que la decisión de la Intendente es concesionar la planta.

Según datos recabados, la inversión que deberán hacer los concesionarios es importante por el nivel de exigencia del SENASA, sumado a todos los requisitos del ARCA que implican instalar costosas balanzas electrónicas que digitalmente se conectan con el organismo recaudador, entre otros procedimientos

Condiciones

Mediante el Decreto 187/26 se llama a licitación para la puesta en valor, refuncionalización, remodelación, restauración y/o readecuación de sus instalaciones, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Pliego y Anexos.

El monto mínimo de inversión requerido es de 282 millones de pesos, mientras que el costo del pliego asciende a 564 mil pesos.

“El oferente deberá constituir una garantía en concepto del mantenimiento de oferta del 1% del monto mínimo de inversión, de 2.820.000 pesos”, y respetar la misma por 30 días.

La apertura de propuestas de esta licitación se llevará a cabo el día 17 de abril de 2026, a las 09:00 horas, en la Oficina de Compras del Palacio Municipal y/o en el lugar que disponga la Presidente Municipal.

Canon

El oferente propondrá el pago de un canon, pagadero por mes adelantado y en efectivo en la Tesorería Municipal, operando el vencimiento los días diez de cada mes durante el período de la Concesión.

Se establece, para los 2 primeros años, un mínimo de oferta equivalente a 4.000 Kg. de novillo para ejemplares de 260-300 kg, que cotiza el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas (ex Liniers). Esta semana esta categoría cotizó a 5.400 pesos el kilogramo.

Cumplido dicho plazo, el canon se elevará a 5.000 Kg de novillos de la misma categoría. En todos los casos el canon se abonará de forma mensual.

Residuos

El concesionario debe actuar siempre conforme al plan de manejo y disposición final de residuos generales y residuos peligrosos aprobado por la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Predio y estructura

El Frigorífico Municipal de Victoria se encuentra emplazado sobre

la Ruta Provincial N.º26, a la altura del kilómetro 8, en el área

periurbana con sentido hacia Nogoyá. El predio cuenta con una

superficie total aproximada de 2,83 hectáreas, de las cuales la

mayor parte está destinada al sistema de tratamiento de

efluentes (lagunas de estabilización). La propiedad limita en su

sector sudeste con las zonas de cañadones que integran la cuenca

del arroyo El Ceibo.

Sectores:

-Sector Corrales y Manga - 1.990 m2

Superficies exteriores complementarias: 285 m²

-Antiguo Saladero : 75 m2

Faena, manipulación de productos, almacenamientos - 435 m2

Aseo del personal - 50 m2

Administración : 125 m2

Vivienda del encargado : 75 m2

Sector Exteriores y lagunas de tratamiento: el área pendiente de completar hasta 2,83 ha.