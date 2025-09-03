Este miércoles se puso en marcha el programa Entre Ríos desde adentro, una iniciativa de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con el acompañamiento de la Fundación Uader y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La propuesta tiene como meta capacitar a más de 6.000 empleados públicos en buenas prácticas de atención ciudadana.

El acto de lanzamiento se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicerrector y presidente de la Fundación Uader, Román Scattini; la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte; además de funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial y representantes del CFI.

En este primer encuentro participaron más de 200 agentes provinciales de organismos clave en la atención ciudadana, como ATER, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la Dirección General del Notariado, Registros y Archivos y la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público.

Durante la apertura, Colello agradeció a los trabajadores presentes y subrayó que el objetivo central es “poner el Estado al servicio del vecino”. En esa línea, destacó el papel de los empleados públicos en este proceso: “Ustedes son los protagonistas de este cambio en la interacción de la relación que el Estado tiene con el vecino”.

Asimismo, sostuvo que la meta es lograr uniformidad en la experiencia de atención: “Tenemos que lograr que cada vecino, cuando se acerca a cualquier dependencia del Estado, tenga la misma experiencia; y la satisfacción tiene que ser buena”.

La vicegobernadora Aluani celebró el inicio del programa y lo definió como una propuesta que nace de la convicción de que “el Estado tiene que estar cada día más cerca del ciudadano para acompañarlo y darle respuesta”.

Por su parte, Götte enfatizó que se trata de una transformación cultural en el vínculo entre el Estado y la sociedad: “Queremos que cada trabajador acceda a formación de calidad; y que cada entrerriano encuentre en las oficinas públicas una atención más cercana, humana y eficiente”.

Finalmente, Scattini remarcó el compromiso de la Fundación Uader y de la universidad en este proceso: “Estamos acompañando con mucha convicción y agradecimiento este tipo de capacitaciones que nos interpelan y nos invitan a mirar las prácticas desde otro ángulo”.