Este viernes 8 de abril, la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino, presentó el ‘Concurso de Fotografía Mostrando mi Lugar edición Malvinas’ destinado a rescatar la memoria histórica en todo el territorio entrerriano. Lo hizo junto al vicepresidente Federación de Combatientes de Malvinas de Entre Ríos, Luis Esteban Santa Cruz, quien además será jurado del concurso y el presidente del Centro de Veteranos de Guerra en Paraná, Silvio Acosta.

Esta nueva edición de ‘Mostrando mi Lugar’ está destinada a todas aquellas personas que quieran mostrar un espacio entrerriano que haga alusión a Malvinas, ya sea un monumento, una pintura, el nombre de un aula, placas, etc.

“Se trata de una reedición de un concurso que hicimos conjuntamente con el Ministerio de Gobierno y Justicia el año pasado pero esta vez orientado a Malvinas”, explicó la secretaria de Cultura, Francisca D’Agostino.

“Pensamos junto con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, de que en todas las localidades de Entre Ríos hay algún lugar donde se conmemora a Malvinas, no solo el conflicto armado sino la soberanía de las islas. La idea es poder hacer un relevamiento de eso y mostrar cómo está tan arraigada la cuestión de la gesta de Malvinas dentro del territorio entrerriano”, detalló la funcionaria.

Este concurso contará con la participación de tres jurados, uno de ellos representante de Veteranos entrerrianos y dos fotógrafos profesionales. Al igual que la edición anterior, una vez finalizada la convocatoria, se seleccionarán 10 fotografías que integrarán una muestra itinerante que formará parte del acervo cultural de la Provincia.

El vicepresidente de la Federación de Bomberos e integrante del jurado del concurso destacó la importancia de esta convocatoria y sostuvo: “A nosotros este tipo de actividades nos conmueve mucho y nos pone realmente felices poder participar, en mi caso, como jurado”.

Asimismo, el presidente del Centro de Veteranos de Paraná, Silvio Acosta mencionó: “En la ciudad tenemos distintos lugares donde se puede destacar a Malvinas y eso construye una memoria. Nosotros estamos muy agradecidos porque además esto nos ayuda a seguir difundiendo Malvinas, no olvidar. Hemos notado que todas las autoridades y la sociedad ha compartido este mensaje y nos ayuda mucho a seguir adelante”.

La convocatoria para participar del Concurso será hasta el 31 de mayo y las personas interesadas deberán complentar este formulario. Las bases y condiciones están dispobibles aquí