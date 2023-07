Zona Sur (15º)

Litoral 1-0 Cultural

Cancha: Litoral de María Grande. Gol: Facundo Aguirre e/c. Expulsados: José Arellano (L). Aguirre y Paul (AC). Amonestados: Penau y Casco (L). Bitz Patterer y Güittlein(AC). Cambios: en Atlético, Dariel Franco por Alarcón, Nicolás Erbes por Casco y Gaspar Barroso por Ferreyra. En Asociación: Jeremías Torres por Güittlein. Arbitro: Juan Bonnin. Sub 20: 3-1 Sub 17: 0-2

Cañadita Central 0-3 Atl. Maria Grande

Cancha: Cañadita de Seguí. Goles: Nicolás Spessot, Gerónimo Rodríguez y Andrés González. Amonestados: Stricker y Morales (CC). María y Vásquez (MG). Cambios: en Cañadita, Johan Villalba por Todone, Lucas Cogno por Fontana y Mauricio Bruno por Medrano. En Atlético: Leandro Comas por Vásquez, Germán Schwindt por María, Jonathan Vera por Torres, Lucas Graciani por González y Lucio Comas por Rodríguez. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20: 1-2 Sub 17: 2-3

Arsenal 1-0 Segui FBC

Cancha: Arsenal de Viale. Gol: Jesús Sione. Amonestados: Olechart, Mendoza y Hernández (A). Vera, Schmidt, Sosa, Franco, Segovia y Giménez (S). Cambios: en Atlético, Jesús Sione por Hernández, Franco Albornóz por Flores y Ivo Foletto por E. Albornóz. En Seguí FBC: Nicolás Espinoza por Giménez. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20: 1-0 Sub 17: 1-1

Sarmiento 0-1 Viale FBC

Cancha: Sarmiento de Crespo. Gol: Nicolás Godoy. Expulsado: Jesús Méndez (S). Amonestados: Neiff (S). Zapata, Weimer y O. Taborda (V). Cambios: en Atlético, Facundo Albornóz por Piray. En Viale FBC: Tobías Bovier por Zapata y Diego Correa por Taborda. Arbitro: Víctor Schneider. Sub 20: 1-1 Sub 17: 2-3

Asoc. Diego Maradona 1-4 Dep. Tabossi

Cancha: Diego Maradona de María Grande. Goles: Fabricio Reynaldi (DM) y Alexis Migueles y Matías Peralta-3- (DT). Expulsado: Nicolás Machado (DM). Amonestados: Zabala, Vásquez, Mels y Barrera (DM). Bertozzi, S. Lescano, Leiss y Heinze (DT). Cambios: en Asociación, Darío Pizetta por Paéz, Juan Ocampo por Vásquez, Daniel Acosta por Martínez y Germán Goró por Mels. En Deportivo: Néstor Heinze por Giménez, Gastón Zárate por Migueles y Martín Bruna por Leiss. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 0-1 Sub 17: 0-0

Libre: Unión

Zona Norte (12°)

Independiente FBC 1-1 Unión Agrarios Cerrito

Cancha: Independiente de Hernandarias. Goles: Alejandro Galeano (I) e Iván Aguilar (UAC). Expulsado: Tomás Cantón (I). Amonestados: Frizzo, Guillén y Trevisán (I). Dalmasso y M. Ferreyra (UAC). Cambios: en Independiente, Juan Simon por N. Aguirre, Alan González por Benítez y Lucas Trevisán por Guillén. En Unión: Mauro Benítez por Quiróz, Angel Benítez por Casteglioni, Lázaro Cardozo por Rodríguez y Nicolás Borghello por Dalmasso. Arbitro: Juan Leguiza. Sub 20: 1-0 Sub 17: 3-1

Dep. Tuyango 2-2 Atl. Hasenkamp

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Goles: Hernán Arévalo y Lucas Segovia (DT) y Sebastián Landra y Matías Martínez (H). Amonestados: Aguiar, César Ruiz Díaz y Mansilla (DT). Valentinuz, Ríos y Schneider (H). Cambios: en Deportivo, Lucas Segovia por Frega, Mauricio Mansilla por César Ruiz Díaz, Brian Weisheim por Petenatti, Claudio Banega por Vera y Gabriel Ellemberger por Vilchez. En Atlético: Luciano Schneider por Romero, Valentín Mego por Fernández y Juan Treppo por Landra. Arbitro: Lisandro Núñez. Sub 20: 0-4 Sub 17: 1-0

Juv. Sarmiento 2-3 Union FBC Alcaraz

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Mauro Barrientos y Rubén Marín (JS) y Daniel González, Fernando Muñóz y Jairo López (UA). Expulsados: Gabriel Alarcón (JS). Emanuel Aguirre (UA). Amonestados: Barreto, Cian y Zárate (JS). Leones y Muñóz (UA). Cambios: en Juventud, Miguel Milessi por M. Llanez, Brian Puebla por Godoy, Guillermo Zárate por Barrientos, Silvestre Irrazabal por Cian y Andrés Miño por González. En Unión: Pedro Barrios por Donda, Felipe López por González, Agustín López por Vega Joubert, Sebastián Portillo por J. López y Mateos Monzón por Muñóz. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-1

Atl. Sauce de Luna 1-1 Atl. Hernandarias

Cancha: Atlético Sauce de Luna. Goles: Lucas López (SL) y Facundo Villalba (H). Expulsado: Luciano Martínez (H). Amonestados: Vargas, Piedrabuena, Sotelo y González (SL). O. Gómez, Ruiz y Berdún (H). Cambios: en Saude de Luna, Cristobal Maciel por Benítez, Ricardo Martínez por López, Nicolás Olmos por Vargas, Fernando Gausto por Galeano y Kevin Núñez por Barrios. En Hernandarias: Emanuel Villalba por O. Gómez, Guillermo Romero por J. Gómez, Julian Barrios por F. Villalba y Brian Strack por Berdún. Arbitro: Ariel Godoy. Sub 20: 1-0 Sub 17: 2-2

Juv. Unida 1-0 Dep. Bovril

Cancha: Juventud Unida de Bovril. Gol: Emiliano Pellegrini. Expulsado: Francisco Berdún (DB). Amonestados: Torres, Benítez y Graciani (JU). Espinoza, Farías y Vargas (DB). Cambios: en Juventud, Jonathan Müller por Aguirre, Thiago Wagner por Janowsky, Axel Alacano por Salva, Yamil Graciani por Taborda y Ricardo Herlein por Rodríguez. En Deportivo: Juan Farías por Cóceres, Tahiel Vargas por Ackerman, Cristián Medina por Rodríguez, Jonathan Larrea por G. Lescano y Julio Jara por Martínez. Arbitro: Maximiliano Manduca. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-1

PRÓXIMA FECHA

ZONA SUR (16°)

Atl. María Grande-Unión

Cultural-Arsenal

Viale FBC-Cañadita Central

Seguí FBC-Asoc. Diego Maradona

Dep. Tabossi-Sarmiento

Libre: Litoral

ZONA NORTE (13°)

Dep. Tuyango-Independiente FBC

Unión FBC Alcaraz-Unión Agrarios Cerrito

Atl. Hasenkamp- Atl. Sauce de Luna

Atl. Hernandarias-Juv. Unida

Dep. Bovril-Juv. Sarmiento

Incidentes en el encuentro entre Sarmiento y Viale FBC

En el estadio "Don Cesar Bione" del Club Atlético Sarmiento de Crespo se vivió una nueva jornada futbolística en el marco del Torneo Oficial "70° Aniversario" de la Liga de fútbol de Paraná Campaña. El "decano" recibió a su par de Viale FBC en un partido válido por la 15° fecha de la Zona Sur, el cual lamentablemente tuvo que ser suspendido a los 37 minutos del complemento.

El encuentro transcurría de manera intensa y disputada cuando ocurrió un golpe propiciado por Jesús Méndez Ortiz, jugador de Sarmiento, a Nicolas Godoy, quien había marcado el único gol del partido hasta ese momento. Ante esta acción violenta, el árbitro del encuentro, Victor Schneider, tomó la decisión de expulsar al jugador del combinado local. Sin embargo, la situación se tornó aún más grave cuando Méndez Ortiz agredió al árbitro con un cabezazo, lo que llevó a la suspensión inmediata del cotejo.

En medio de la conmoción y la desazón por lo sucedido, Victor Gassmann, experimentado defensor y capitán de Sarmiento, manifestó al programa Sintonía Deportiva: "Estoy sin palabras, no me entra en la cabeza. Jesús (Méndez Ortiz) es un pibe todavía; va a tener que pensar bien y reflexionar, ya que es algo que no se hace. Puede estar muy enojado por todo lo ocurrido, pero bueno, ya lo hablaré con él y con la gente del club. Va a tener que esforzarse por superar esta situación".

Además, el defensor reflexionó sobre la creciente tensión en los partidos de fútbol, tanto por parte de los jugadores como de los árbitros: "Últimamente se viven partidos con pulsaciones muy altas, se protesta mucho, y me incluyo. Vamos en contra del árbitro, reprochamos en cada jugada, lo vivimos al fútbol como todo argentino. Pero creo que es hora de poner la pelota al piso y bajar la intensidad de los reclamos, tratando de que ellos (los árbitros) se sientan en mejores condiciones laborales. Ellos también se equivocan, al igual que nosotros dentro de la cancha".