De acuerdo al programa previsto, este martes a partir de las 17 en el comedor Pacha Rodríguez, ubicado en el barrio Belgrano, tendrá lugar una charla sobre Derechos de la mujer, trabajo y salud sexual y reproductiva. Es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

En tanto, el miércoles de 7 a 8 habrá un espacio de reflexión en todas las áreas de trabajo, mientras que a las 10 en el Salón de las Mujeres Entrerrianas se procederá al recambio de imágenes en los seis cuadros de mujeres entrerrianas.

También ese día, en el Museo Provincial de Dibujo y Grabado Artemio Alisio, de Concepción del Uruguay, se inaugurará la muestra colectiva La mujer en el arte de Concepción del Uruguay, en adhesión al Día Internacional de la Mujer.

Además, en el Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, de Paraná, se expondrá a partir de este miércoles una muestra que resalta la labor de mujeres entrerrianas. Concretamente, evoca a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. La comunidad entrerriana podrá conocer así en detalle las vidas de conocidos nombres como los de Celia Torrá, Beatriz Bosch, Alicia Reynoso, Gregoria Pérez de Denis, Gloria Montoya, Luz Vieira Mendez y Estela Longo.

El jueves a las 18.30, en la Vieja Usina, se inaugurará la muestra fotográfica “Mujeres Empoderadas. Y luego a las 20, en el mismo lugar, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un repertorio especial bajo la batuta de la directora invitada Natalia Salinas. También será parte de la jornada el joven pianista colonense Gervasio Ledesma. El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El viernes a partir de las 17 y hasta las 23.30, en Plaza Mansilla, se desarrollará la feria “Mujeres Emprendedoras” organizada por el Ministerio de Desarrollo Social. Actuarán en vivo las bandas Combo Mutante, Factor Fun, Atakandombe y Argentino Bordolino. También habrá shows infantiles en vivo con La Banda de las Narices Rojas y Esto es Puro Cuento.

Finalmente, el sábado de 10 a 12 en el Museo Histórico, se desarrollará el panel » Perspectiva de Género y Comunicación». Serán panelistas Dora Barrancos, investigadora del Conicet; la senadora nacional Sigrid Kunath, y la periodista Paola Angelino.