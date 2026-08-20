Un camión cargado con verduras se incendió este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del puente Pellegrini sobre el río Gualeguay. El siniestro provocó la interrupción total del tránsito mientras Bomberos Voluntarios trabajaban para controlar el fuego.

El transporte había partido desde Corrientes con destino a Buenos Aires y trasladaba un cargamento de papas. Según los primeros datos, el incendio comenzó en la zona delantera del vehículo cuando el conductor atravesaba el puente, uno de los accesos a la ciudad de Gualeguay.

El camionero advirtió humo y detuvo la marcha

De acuerdo con la información conocida, el conductor observó que comenzaba a salir humo desde el sector del motor, por lo que detuvo inmediatamente el camión.

El foco ígneo se habría iniciado debajo de la cabina y rápidamente se extendió hacia el habitáculo. El camionero intentó controlar las llamas por sus propios medios, aunque la rápida propagación del fuego hizo necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Tres dotaciones trabajaron en el lugar hasta lograr controlar y extinguir el incendio.

Las llamas provocaron importantes daños en la cabina y también alcanzaron parte de la carrocería delantera. Además, el fuego afectó parcialmente la lona del acoplado.

La carga de papas no habría sufrido daños importantes

Pese a la magnitud del incendio, el fuego pudo ser controlado antes de alcanzar la mayor parte del cargamento.

Según los primeros datos, la carga de verduras no habría sufrido daños de consideración.

El episodio no dejó personas lesionadas.

Tránsito interrumpido sobre la Ruta 12

Como consecuencia del incendio y del trabajo de los equipos de emergencia, el tránsito permaneció completamente interrumpido en el sector del aliviador Nº 5 de la Ruta Nacional 12, aproximadamente a un kilómetro del ingreso al puente Pellegrini desde el sur.

El operativo generó demoras para los vehículos que circulaban por uno de los principales accesos a Gualeguay.