La sala Manuel Antequeda, ubicada en Avenida Alameda de la Federación 557 de Paraná, es el lugar donde se despliega una serie de imágenes con texto informativo sobre la ciudad en la época de la Confederación Argentina. Edificios, tumbas, utensilios, símbolos y hasta un árbol donde el General Belgrano habría descansado junto con sus combatientes son algunas de las postales que dan cuenta de un perfil de una ciudad distinta, del siglo XIX.

Con la presencia del Secretario de Cultura de Entre Ríos, Fabián Reato, junto a su equipo de trabajo y a la legisladora nacional Stella Olalla, se realizó la inauguración de la muestra.

“Tenemos como objetivo rescatar nuestra historia, olvidada por la historia contada desde el centralismo de Buenos Aires. Estamos comprometidos a ponerla en valor para los entrerrianos y el país. Esta muestra es un gran aporte que nos ilustra y nos acerca. Hay que hacer un mea culpa también que en muchos momentos nosotros mismos hemos sido los negadores de este capítulo tan apasionante que es la Confederación Argentina y la obra política e institucional del general Justo José de Urquiza”, expresó el secretario de Cultura.

Una empresa titánica

Hugo Ugalde, investigador y artista plástico, agradeció a la Secretaría de Cultura por darle espacio a su propuesta. “Estas imágenes, que integran Postales del Tiempo, nos dan la verdadera dimensión de lo que fue un tiempo de esplendor para nuestra ciudad, y una época de la organización nacional que tuvo como gran protagonista a la provincia”, dijo.

Por su parte, la docente e investigadora de Historia, Griselda de Paoli, brindó un interesante análisis de aquel período. Expresó que “en la historia oficial, casi siempre desde la historiografía con el sesgo del centralismo de Buenos Aires, sólo se habla de la Confederación y de Urquiza con una mirada apática, adhiriendo a la postura de la Historia contada por Mitre, que consideró que toda la organización del Estado nacional, ocurrió después de la batalla de Pavón”.

En este sentido, tanto Ugalde como De Paoli proporcionaron datos que captaron la atención del público asistente, que antes y después de la charla, recorrió una por una las postales, que describen una Paraná del Siglo XIX poco conocida.

De Paoli desarrolló una interesante descripción, basándose en fragmentos de distintos historiadores que abordan claramente los puntos más altos de la Confederación Argentina y las innumerables adversidades que 13 provincias tuvieron que afrontar organizando la República. “Algunos autores describen la gesta como una empresa titánica”, expresó la investigadora y docente de reconocida trayectoria.

En síntesis, la Historia Argentina escrita por Bartolomé Mitre, no guarda un lugar ni para Urquiza en su galería de próceres, ni a la Confederación Argentina, como el principal capítulo organizacional del país. Como si la historia debía ser narrada después de Pavón.

Ausencia del patrimonio

La académica recordó que la ausencia de casi todo el patrimonio de aquel tiempo en Paraná, no es casual. Bajo el pretexto del progreso y la modernización de los edificios, llegó la demolición de la Casa de Gobierno, la residencia particular de Urquiza, la Cámara de Diputados y otras construcciones. Es que si se borran los lugares concretos que nos recuerdan la historia, no hay lugar donde los pueblos se pueden referenciar, evocar, describir, identificar y mostrarlos como indiscutibles testimonios.

También comentó que luego de Pavón y el desmembramiento del gobierno de Paraná, los porteños se llevaron todo el patrimonio del primer Museo Nacional; destruyeron los archivos de la Legislatura (excepto las primeras 292 leyes sancionadas para su provecho); el Archivo General y de prensa; los resultados de los estudios topológicos, arqueológicos y productivos que impulsó Urquiza en las provincias. El vencedor de Caseros había desplegado toda su capacidad de gestión para gobernar sin un Tesoro Nacional, y 13 provincias sumidas en la pobreza. Pero mientras lograba objetivos políticos, diplomáticos y militares, no pudo finalmente con el ahogamiento desde lo económico que impuso Buenos Aires y su puerto.

Cierre con payada

El cierre de la velada estuvo a cargo de dos jóvenes payadores, Juan Cruz y Lolo Merlo, quienes hicieron gala de su habilidad para la improvisación, cantando estrofas sobre la Confederación Argentina, y también sobre la identidad entrerriana, el río y la poesía.