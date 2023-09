Se trata de 15 imágenes de grandes dimensiones donde están plasmados los perfiles de mujeres notables de Iberoamérica, reflejadas por las ilustraciones de Véronique Pestone.

“Vidas que cambian vidas. Mujeres notables en Iberoamérica”, es una producción que integra el trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (INIHEP), la Asociación Museo Evita, la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), junto a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

A nivel local los detalles organizativos articula al Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (ambos organismos de la Secretaría de Cultura de la provincia), y la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El titular de La Vieja Usina, Aníbal Beorda estuvo presente acompañado de su equipo de trabajo.

Una muestra para las nuevas generaciones

En el acto de apertura de este lunes a la tarde, la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D´Agostino, expresó: “Esta muestra en particular me parece muy importante porque en estos tiempos que estamos viviendo donde se están dando muchos debates que ya pensábamos que estaban cerrados en la sociedad, nos toca la tarea como Estado, de garantizar la construcción de la memoria y sobre todo de la lucha en relación al género y las luchas que han ganado las mujeres constantemente; tenemos la obligación como Estado de que ese discurso que dice que los derechos ganados no importan mostrarles a quienes lo sostienen que sí. Y esta muestra es fundamental para eso. Porque vendrán a visitarla distintas delegaciones de estudiantes, y las nuevas generaciones deben conocer la historia de estas mujeres”.

Síntesis de un trabajo articulado y apoyo permanente

A su turno la directora del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, Sara Liponezky sostuvo que: “Esta muestra sintetiza una relación virtuosa, potente y constructiva que hemos venido armando junto al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, y la Asociación Museo Evita desde los inicios de nuestro museo. Un ida y vuelta con quienes siempre hemos considerado, en la persona de su presidenta la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez y todo su equipo, un gran apoyo y una suerte de tutoría intelectual y política en nuestro propio quehacer desde el organismo. De que siempre han sido una referencia generosa en su forma de colaborar para que empezáramos a caminar nuestros primeros pasos”.

Paridad de género, historia y Derechos Humanos

Por su parte la Lic. María Alejandra Blanc, secretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo Social (UNER), comentó: “Me parece que son mujeres que se han destacado en múltiples dimensiones y en diversas luchas que se encadenan con luchas actuales, y eso me parece que tiene un valor muy importante en un contexto donde hoy están amenazados muchos derechos y en ese sentido la Facultad no dudó en sumarse a esta propuesta que nos hizo el Museo Eva Perón de Paraná, para trabajar mancomunadamente y recibir esta serie de imágenes”.

Y agregó que, “la muestra propone una reflexión también sobre la paridad de género, donde hay mucho camino por recorrer pero donde hay muchos logros conquistados que tienen que ver con el movimiento feminista, y también con esa lucha incansable de madres y abuelas en defensa de los Derechos Humanos”.

Para culminar, el Lic. Damián Cipolla, investigador y académico del INIHEP, agregó que: “Tenemos el deber de reescribir la historia, porque hemos recibido una historia oficial que invisibilizó el protagonismo de la mujer. Esta muestra va en este sentido, rescatando perfiles que dejaron y dejan huella en nuestra cultura”.

Durante los días de la muestra Facultad de Trabajo Social aportará tres actividades, un taller para estudiantes, un mapa interactivo y un grupo de mediadores que trabajarán sobre todo con delegaciones de escuelas para el recorrido.

El concepto de las imágenes

Esta exposición recupera la trayectoria de algunas mujeres que se destacaron en Iberoamérica, en diferentes ámbitos como la política, los derechos humanos, la educación y las artes. En todos los casos se trata de recorridos que lograron trascender lo individual para modificar y mejorar la vida de otros y otras.

Su realización fue con motivo del centenario del nacimiento de Eva Perón y la conmemoración del 70 aniversario de la OEI y tiene como intención recorrer distintos espacios culturales, tanto del país como del exterior, en el marco del proyecto federal llevado a cabo por el Ministerio de Cultura y la representación Iberoamericana de la OEI. Por tal razón la serie de ilustraciones ya estuvo expuesta en la ciudad de Concordia y ahora llega a Paraná.

Algunas de las mujeres destacadas son Eva Perón, Paulina Luisi (médica), Amanda Labarca (educadora), Julieta Lanteri médica de origen italiano radicada en argentina y Serafina Dávalos primera abogada en Paraguay, entre otras.

Horarios de visita y modo de participar con delegaciones:

Hasta el domingo 17 inclusive, estará abierta la muestra al público de 10 a 18hs. Entrada con acceso libre y gratuito.