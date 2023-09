Crespo.- Carlos Pfeiffer es el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Crespo (AEC Crespo). En diálogo con Paralelo 32, se refirió a la actualidad de su sindicato, el más importante de Crespo por cantidad de afiliados y por la infraestructura y servicios que brinda. Destacó el apoyo de los afiliados y señaló que “desde que nos presentamos a la primera elección no hemos tenido lista opositora, los afiliados nos dejan continuar; no cuesta tanto conseguir miembros para la lista de conducción, pero no todos aceptan un cargo”. Su grupo de dirigentes del sindicato se ha consolidado en el cargo, sin oposición en las sucesivas elecciones. En la conducción, cinco miembros son trabajadores del gremio en distintas áreas. El resto son empleados de empresas locales.

Pfeiffer es secretario de Finanzas de la regional Nordeste (NEA, que incluye las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe) de FAECyS.

Además, es concejal de la ciudad por el Frente Crespo Nos Une y referente del Movimiento de Interacción Vecinal, partido político integrante del frente que gestiona la Municipalidad.