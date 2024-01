Crespo – En el Espacio Recreativo Liliana Mabel “Gordi” Decoud, comenzará una nueva edición del Verano Voley, actividad organizada por la Municipalidad de la ciudad de Crespo. Miguel Berns y Francisco Morales, encargados del Área de Deportes, nos ofrecen detalles sobre esta octava edición: “La idea fue sumar todas las categorías posibles para que haya más participación todavía. Las noches están lindas para hacer deporte y esperamos que sea como todos los años, encuentros más tirando a lo recreativo con el objetivo de disfrutar una buena noche. Habrá una cantina para que puedan comer y tomar algo ahí, la cual estará a cargo de los padres de los chicos de vóley. Esto va a ser los martes y jueves a partir de las 20.30”, afirmó Berns.

Los aspectos organizativos

Francisco Morales dijo a Paralelo 32 que este año fijaron un valor de 8.000 pesos por equipo para la inscripción, “más que nada para solventar el tema de los premios, que son órdenes de compra para los tres primeros puestos por categoría”. Agregó luego que “Este año se sumó una categoría más que es la Mixta en la parte de Libre. Seguimos trabajando para mejorar esta actividad que ya es un clásico de la ciudad en el verano”.

-- ¿En caso de lluvia qué determinación tomarán?

_FM. En ese caso estamos evaluando la posibilidad de jugar en el pabellón de la avicultura, contamos con menos canchas ahí y es un poco más cerrado. Por alguna de esas casualidades nos puede agarrar varios días de lluvias y vamos a tener que hacerlo en otro lado donde podamos armar la cancha de vóley. La idea es suspender la jornada en caso de lluvia, pero si nos toca varias fechas trataremos de hacerlo en otro lugar.

-- Supongo que más allá de la colonia y el verano vóley hay otras actividades planeadas.

_FM. En febrero arrancan lo que son todos los playones deportivos con todas las actividades que el municipio brinda en los barrios, estamos comenzando por esa organización y viendo el tema de los profes, ya que algunos siguen y otros van cambiando. Después vamos a acompañar a los clubes, por ejemplo ahora los tres de la ciudad van a jugar la Copa Entre Ríos de futbol, también está el básquet con el Torneo Federal. El mes que viene arrancan los chicos de atletismo y en marzo la idea es organizar el torneo aniversario en donde se hace un torneo de futbol entre los tres clubes.

Los participantes

• CATEGORÍA LIBRE (27 equipos)

-Mujeres (8)

Zona 1

La buena no vino

El rejunte

Las de fuego

Sub 14

Zona 2

No completamos

Pasame el átomo

Sumando Pasos

Vitel Tone

-Varones (4)

Zona única

Los hijos de Schabb

Sin bloqueo

Team Cocacola

Los simuladores

-Mixto (15)

Zona 1

Colonia Sumando Pasos

Bo, yo y torta negra

Apaga la lu

Colonia el Biguá

Zona 2

Heineken

Fenc

Branca Voley

Energía sin límites

Zona 3

Balonazo

No completamos

Sin ataque

A todo o nada

Zona 4

Impala

Newcom

Apaches

• CATEGORÍA RECREATIVA (29 equipos)

-Mujeres (4)

Zona única

Las Anitas

United

Sumando Pasos

Tela devuelvo

-Varones (10)

Zona 1

Escuadrón de ataque

Sacala que viene

Usados seleccionados II

Saque a la raya

Zona 2

Sacachispas

Testigos del Fenómeno

Atlético Mi Negro

Zona 3

La técnica

Los krakens

En la pera

-Mixto (15)

Zona 1

Dos stent y un cambio de válvula

33 De mano ‘B’

HCD 2023-2027

Volesionados

Zona 2

Los marmolados

33 De mano ‘A’

Los de por ahí

No hay plata

Zona 3

Alpha Team

Sin miedo al éxito

La segunda es tuya

Los reales

Zona 4

Los N.H.P.

La técnica

Habit

FIXTURE – PRIMERA JORNADA (Jueves 18 de enero, 20:30)

CANCHA Nº 1 (Recreativo)

Las Anitas vs. Tela devuelvo

Escuadrón de ataque vs. Usados seleccionados II

Sacachispas vs. Atl. Mi Negro

Dos stent y un cambio de válvula vs. Volesionados

Los marmolados vs. No hay plata

CANCHA Nº 2 (Recreativo)

United vs. Sumando Pasos

Sacala que viene vs. Saque a la raya

La técnica vs. En la pera

Alpha Team vs. La segunda es tuya

Los NHP vs. Habit

CANCHA Nº 3 (Libre)

La buena no vino vs. Sub 14

El rejunte vs. Las de fuego

Los hijos de Schaab vs. Los simuladores

Colonia Sumando Pasos vs. Colonia Biguá

Heineken vs. Energía sin límites

CANCHA Nº 4 (Libre)

No completamos vs. Vitel Toné

Pasame el átomo vs. Sumando Pasos

Sin bloqueo vs. Team Coca Cola

Balonazo vs. A todo o nada

Impala vs. Apaches