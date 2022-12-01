En una tarde noche marcada por la poesía y el agradecimiento, se realizó la entrega de premios del VI Concurso Literario Provincial “Juan L. Ortiz” y la presentación de la Antología Digital de la Edición 2021 del Concurso. Además se presentó el libro Grabar poemas de Artistas Latinoamericanas «EMMA BARRANDEGUY» – Estampas del Litoral de Silvia Lissa, Hernán Guerrero, Lorena Ledesma y Guillermo Hennekens, con prólogo de Ferny Kosiak.

El evento se desarrolló el miércoles 30 en la Sala de Lectura de la Biblioteca Provincial y contó con la presencia de las ganadoras de la Edición 2022 del Concurso y escritores de los poemas que integran la Antología Digital de la Edición 2021, la secretaria de Cultura provincial Francisca D’Agostino, el director de la Biblioteca Provincial Nestor Rodríguez y el director de la Editorial de Entre Ríos Ferny Kosiak.

La uruguayense Ana María Gonzalez, ganadora de esta edición del Concurso, se mostró muy emocionada al recibir la distinción, le dedicó el premio a su esposo e hijas, y agradeció especialmente a la Biblioteca y la Secretaría de Cultura por el apoyo y la continuidad del Concurso. Por su parte, María Belén Zavallo dedicó la distinción a sus seres queridos que la acompañaban y agradeció la posibilidad que brinda este tipo de espacio para el encuentro a través de la palabra. Ambas galardonadas regalaron al público presente la lectura de sus obras.

Luego de la premiación se presentó la Antología Digital de la Edición 2021 del Concurso Literario Provincial “Juan L. Ortiz” y estuvieron presentes algunos autores que integran la Antología como Ernesto Meza, Diana Olivera y Natalia Garay. La Antología Digital estará disponible para su lectura y descarga a la brevedad en la página web de la secretaría de Cultura, en las redes sociales de la Biblioteca y en el portal @prender.

Presentación

Luego de la premiación del Concurso Juanele, se realizó la presentación del libro Grabar poemas de Artistas Latinoamericanas «EMMA BARRANDEGUY» – Estampas del Litoral de Silvia Lissa, Hernán Guerrero, Lorena Ledesma y Guillermo Hennekens, con prólogo de Ferny Kosiak con la presencia de sus cuatro autores, quienes brindaron la publico presente detalles de la obra y dieron lectura de algunas de sus partes.