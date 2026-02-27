La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) destacó el crecimiento del consumo de la carne de cerdo que se registra en los últimos meses, en especial desde que se trasladaron al mostrador los fuertes aumentos del vacuno. Ello provocó una brecha de precios superior al 100% que motiva a las familias a elegir los cortes porcinos.

El relevamiento local da cuenta de una diferencia de valores que deja al cerdo muy competitivo, es decir, mejor posicionado como alternativa para la mesa de los entrerrianos. A modo de ejemplo, un kilo de nalga vacuna promedia los $20.000 el kilo, mientras que la nalga de cerdo oscila los $7.000, es decir, rinde casi tres veces más.

Del mismo modo, cortes más tradicionales para la parrilla llegan a rendir dos veces más. Por ejemplo, el kilo de pechito de cerdo se consigue a nivel local en torno a los $10.000, mientras que el asado de novillo alcanza aproximadamente los $20.000 el kilo. Ello motiva a las familias a optar por las alternativas más económicas y rendidoras en tiempos de caída del poder adquisitivo.

Los datos comparativos dan cuenta de un fuerte aumento de la brecha de precios, ya que históricamente se mantuvo en torno del 25% y 30%. Por ello, atento a las perspectivas de que esta diferencia se sostenga, la entidad considera que el escenario significa una oportunidad para potenciar y poner en valor aún más el sector porcino en la provincia y el país.

Desde el sector explicaron que el fenómeno responde a cambios estructurales en la cadena de las carnes. Durante muchos años, el sector ganadero tradicional no tuvo estímulos de inversión y derivó en una progresiva caída de la oferta que hoy impacta en el stock de hacienda. Al mismo tiempo, creció la población argentina y los mercados internacionales que aumentaron la demanda de carne vacuna.

Por otra parte, comenzaron a valorizarse las importantes diferencias en los ciclos de vida y las distintas capacidades de convertir el alimento balanceado en proteína animal. Para producir un kilo de carne de vaca se necesitan alrededor de 7 kilos de alimento balanceado, mientras que para producir un kilo de carne de cerdo se necesita poco menos de 3 kilos de alimento balanceado. El cerdo se cría durante 160 días -desde que nace hasta que va a faena-, mientras que un vacuno necesita al menos un año y medio para ser faenado, incluso con cortes de mayor tiempo.

Realidad del sector porcino

El sector porcino viene registrando un importante crecimiento y las estadísticas oficiales así lo revelan. El año pasado Argentina se alcanzó el récord de faena con 8.517.433 cabezas, es decir, un 2,5% de aumento interanual. También fue récord de producción, con 812.272 toneladas, lo que implicó una suba del 3,4% en comparación al 2024. Entre Ríos se ubicó como la cuarta provincia en el ranking nacional.

Por otro lado, el consumo interno de carne de cerdo registró un incremento anual del 8,7% y alcanzó el récord de 18,9 kg/hab/año, según datos del Ministerio de Economía de la Nación. Este presente fortaleció la inserción en el mercado local de diferentes cortes como alternativa de consumo que se instaló en la mesa de los argentinos, por versatilidad, costo y beneficios nutricionales.

La entidad plantea que el desafío de la cadena sigue siendo la balanza comercial deficitaria y la necesidad de sumar mercados en el exterior para trazar nuevas metas de crecimiento en los próximos años. Mientras que las exportaciones de 2025 alcanzaron las 12.369 toneladas, las importaciones aumentaron 135,8% anual y totalizaron 53.475 toneladas, con el agravante de la llegada de cortes congelados como la bondiola, fundamentalmente de Brasil, que afectan la competencia.

Finalmente, desde Capper puntualizaron los desafíos sectoriales que los productores porcinos de Entre Ríos reclaman para ganar en competitividad: morigerar la carga impositiva –nacional, provincial y municipal–, mejorar los caminos rurales y la infraestructura eléctrica. También plantearon la necesidad de que el sector mejore su capacidad de faena, habilitación de establecimientos para exportar, depósitos de congelados, entre otras inversiones que requieren de líneas de financiamiento acordes que posibiliten sostener el ritmo de crecimiento y la creación de trabajo.