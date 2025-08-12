El proyecto contempla la construcción de 20 cuadras de veredas peatonales, más de 1.400 metros lineales de cordón cuneta, badenes de hormigón y obras complementarias. “Es muy lindo ver el inicio de estos trabajos que producirán un alto impacto en la vida de las familias que viven aquí. Con compromiso y esfuerzo conjunto, estamos llevando adelante mejoras que brindarán más calidad de vida y seguridad vial”, expresó el intendente Marcelo Cerutti durante la recorrida por la obra.

Cerutti destacó la importancia de poder ejecutar estas mejoras “en tiempos de dificultades económicas”, resaltando que se concretan gracias a una administración “responsable, austera y criteriosa” de los recursos municipales.

La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, celebró el inicio de un proyecto “charlado y planificado junto a los vecinos”, con el foco en la movilidad segura de peatones y ciclistas. Explicó que el cordón cuneta tendrá 60 centímetros y las veredas, 1,20 metros de ancho. Actualmente se trabaja en la apertura de caja del primer tramo, donde está previsto colocar hormigón este jueves.

Alcance de las intervenciones

Las obras beneficiarán a más de 170 familias de una zona en expansión. El cordón cuneta se construirá de ambos lados en el primer tramo de Florentina Gómez Miranda (175 metros, desde Ruta Crespo-Racedo hasta más allá de Calle Pública Nº 234), y de un solo lado en el resto hasta calle Los Wichis. Las veredas se ubicarán sobre el margen izquierdo —frente a las viviendas— y también en Los Wichis.

Se construirán badenes en seis intersecciones clave, una senda peatonal sobreelevada que conectará con el Campo de Deportes de la Escuela Técnica Nº 35, y una dársena de ingreso desde la Ruta Crespo-Racedo. Además, se completará la alcantarilla en Florentina Gómez Miranda y Los Ombúes.

Una vez concluidos los trabajos, se modificarán los sentidos de circulación: el primer tramo de Florentina Gómez Miranda será solo de ingreso, y luego pasará a doble mano.

Impacto y beneficios

Desde la Municipalidad señalaron que el cordón cuneta y los badenes mejorarán el escurrimiento de aguas pluviales y protegerán la infraestructura vial, mientras que las veredas favorecerán la conectividad segura para peatones, personas mayores y quienes tienen movilidad reducida.

La inversión se ejecutará por administración municipal, mediante el sistema de recupero, y forma parte de una estrategia integral para mejorar la conexión, la infraestructura y la seguridad vial de Crespo.