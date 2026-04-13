Nogoyá.- Hace diez años, nuestra ciudad fue sacudida por un suceso sin precedentes en el ámbito de la iglesia católica de argentina, repercutiendo la noticia en la Santa Sede cuando el Papa Francisco transitaba su pontificado.

Un allanamiento irrumpió al amanecer en el convento de clausura. Las rejas y portones que rodean el ingreso fueron sorteados por las fuerzas especiales de la policía de Entre Ríos que ingresaron al interior nada más y nada menos que por un posible hecho de privación ilegítima de la libertad. Algo realmente impensado para una congregación religiosa pero que la justicia terminó determinando como cierto y real.

Fue Silvia Albarenque la primera víctima que logró escapar del claustro y denunciar lo que ocurría allí dentro. Luego se sumaron testimonios de ex religiosas que reafirmaron un sistema de vejaciones, torturas y violencia psicológica ejercidas por la priora del convento, María Luisa Toledo, quien actuaba bajo su nombre religioso María Isabel de la Santísima Trinidad. En el procedimiento, la policía halló látigos, cilicios y elementos confeccionados exclusivamente para sesiones de castigo a los que debían someterse las monjas convictas.

Con Toledo ya condenada, la historia ha sido inspiración para Paula Hernández y Jazmín Stuart, que están a punto de estrenar una serie de seis capítulos que han denominado “Cautiva” y será difundida por las plataformas de Flow y TNT.

Durante la semana se conocieron las primeras imágenes, donde las actrices Carolina Kopelioff y Lorena Vega anticipan su rol protagónico en la serie.

Cautiva, cuenta con un elenco brillante, la historia está basada en la experiencia de Silvia Albarenque y tiene programado su estreno para este año, dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart.

Su lanzamiento, tan esperado entre quienes se sintieron tocados por aquel caso, no solo radica en el estelar reparto sino en que se trata de una historia basada en un hecho real, donde el personaje ficticio llamado Clara, rememora su ingreso a la orden de las Carmelitas Descalzas sin sospechar que la madre superiora, Cecilia, transformará su vida en un infierno. A lo largo de seis episodios, la trama expone el abuso de poder y la locura descargada por la madre superiora, imponiendo un régimen de crueldad extrema similar al del medioevo.

Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia. El testimonio real se dio a conocer en 2016 cuando Silvia Albarenque lo hizo público.