El jurado seleccionó las cinco obras ganadoras entre un total de 46 propuestas presentadas en el marco de la iniciativa impulsada por la Vicegobernación y el Senado de Entre Ríos en articulación con la Secretaría de Cultura.

El concurso de obras de teatro formó parte del ciclo “Soy de Entre Ríos”, impulsado por la Vicegobernación y el Senado entrerriano en articulación con la Secretaría de Cultura. La iniciativa buscó crear y compartir modos de ser entrerrianos a través del teatro, además de incluir propuestas vinculadas a la música y a los relatos audiovisuales.

En el marco de esta iniciativa se presentaron 46 obras, de todas las regiones que establece la Ley provincial de Teatro Independiente, un número importante y que grafica la diversidad y riqueza creativa de las y los hacedores culturales de la provincia.

El jurado estuvo conformado por la licenciada en Actuación Carina Resnisky, la teatrista Valeria Bassini y la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D’Agostino.

Obras seleccionadas

Región 1: Malvina, una soberanía gaucha (Concepción del Uruguay).

Región 2: El regreso de los pájaros (Colón).

Región 3: Las aventuras del gaucho calandria (Paraná).

Región 4: Aquel… mi pueblo (Federación).

Región 5: Mujer con caja de herramientas (Gualeguaychú).

La fundamentación

Al momento de determinar las cinco propuestas ganadoras, desde el jurado expresaron: “Para realizar esta selección se ha tenido en cuenta el ser entrerriano en toda su diversidad, tomando de referencia las diferentes miradas sobre los ejes que interpelan a los/las hacedores teatrales y a la comunidad toda. Los diferentes lenguajes, las decisiones estéticas, sonoras, visuales que cuentan de qué se está hablando en nuestro territorio que sin duda confluyen, potencian y marcan nuestra identidad colectiva y que es necesario divulgar”.

Asimismo, señalaron que “los criterios del jurado para realizar la selección han sido en relación al concepto identitario propuesto en el Concurso: ‘ser entrerriano’ y el cumplimiento de los requisitos de las bases y condiciones del mismo. ¿Qué significa ser de Entre Ríos? ¿Cuáles son los rasgos y atributos que perfilan nuestro modo de ser, nuestra identidad local?”

“Los ejes de esas posibles respuestas se consensuaron en función de las siguientes temáticas: histórico/sociales; naturaleza/paisaje/medioambiente; sociodemográficos, pueblos originarios/migraciones; autores/as del territorio; adaptaciones de obras clásicas al litoral; problemáticas que reflejan la idiosincrasia lugareña. El ‘ser entrerriano’ en toda su diversidad teniendo en cuenta la mirada que interpela a los/las hacedores teatrales y a la singularidad del abordaje para llegar a la comunidad”, añadieron.

“La concepción artística plasmada en los diferentes lenguajes creados, las decisiones estéticas, sonoras, visuales, cuentan de qué se está hablando y cuál es la mirada de los artistas escénicos en nuestro territorio que sin duda confluyen, potencian y marcan nuestra identidad colectiva que es necesario difundir», consignaron.

Sobre las regiones

Para el proceso de selección se tuvo en cuenta la división de la provincia en regiones a partir de lo que marca la ley de Teatro Independiente de Entre Ríos (Ley 10.931). Región I: Departamentos Uruguay, Tala, Victoria, Nogoyá; Región II: Departamentos Villaguay, San Salvador, Colón; Región III: Departamentos Paraná, Diamante, La Paz; Región IV: Departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia; Región V: Departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy.

El jurado

Carina Resnisky es actriz, directora y docente teatral. Licenciada en Actuación egresada de la Universidad Nacional de las Artes.

Valeria Bassini es teatrista, gestora cultural de Sala Sinergia teatral Gualeguaychú.

Francisca D’Agostino diplomada en gestión cultural y secretaria de cultura de la provincia de Entre Ríos.