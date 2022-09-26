Se dieron a conocer las obras ganadoras del concurso de teatro del ciclo “Soy de Entre Ríos”
El jurado seleccionó las cinco obras ganadoras entre un total de 46 propuestas presentadas en el marco de la iniciativa impulsada por la Vicegobernación y el Senado de Entre Ríos en articulación con la Secretaría de Cultura.
El concurso de obras de teatro formó parte del ciclo “Soy de Entre Ríos”, impulsado por la Vicegobernación y el Senado entrerriano en articulación con la Secretaría de Cultura. La iniciativa buscó crear y compartir modos de ser entrerrianos a través del teatro, además de incluir propuestas vinculadas a la música y a los relatos audiovisuales.
En el marco de esta iniciativa se presentaron 46 obras, de todas las regiones que establece la Ley provincial de Teatro Independiente, un número importante y que grafica la diversidad y riqueza creativa de las y los hacedores culturales de la provincia.
El jurado estuvo conformado por la licenciada en Actuación Carina Resnisky, la teatrista Valeria Bassini y la secretaria de Cultura de Entre Ríos, Francisca D’Agostino.
Obras seleccionadas
Región 1: Malvina, una soberanía gaucha (Concepción del Uruguay).
Región 2: El regreso de los pájaros (Colón).
Región 3: Las aventuras del gaucho calandria (Paraná).
Región 4: Aquel… mi pueblo (Federación).
Región 5: Mujer con caja de herramientas (Gualeguaychú).
La fundamentación
Al momento de determinar las cinco propuestas ganadoras, desde el jurado expresaron: “Para realizar esta selección se ha tenido en cuenta el ser entrerriano en toda su diversidad, tomando de referencia las diferentes miradas sobre los ejes que interpelan a los/las hacedores teatrales y a la comunidad toda. Los diferentes lenguajes, las decisiones estéticas, sonoras, visuales que cuentan de qué se está hablando en nuestro territorio que sin duda confluyen, potencian y marcan nuestra identidad colectiva y que es necesario divulgar”.
Asimismo, señalaron que “los criterios del jurado para realizar la selección han sido en relación al concepto identitario propuesto en el Concurso: ‘ser entrerriano’ y el cumplimiento de los requisitos de las bases y condiciones del mismo. ¿Qué significa ser de Entre Ríos? ¿Cuáles son los rasgos y atributos que perfilan nuestro modo de ser, nuestra identidad local?”
“Los ejes de esas posibles respuestas se consensuaron en función de las siguientes temáticas: histórico/sociales; naturaleza/paisaje/medioambiente; sociodemográficos, pueblos originarios/migraciones; autores/as del territorio; adaptaciones de obras clásicas al litoral; problemáticas que reflejan la idiosincrasia lugareña. El ‘ser entrerriano’ en toda su diversidad teniendo en cuenta la mirada que interpela a los/las hacedores teatrales y a la singularidad del abordaje para llegar a la comunidad”, añadieron.
“La concepción artística plasmada en los diferentes lenguajes creados, las decisiones estéticas, sonoras, visuales, cuentan de qué se está hablando y cuál es la mirada de los artistas escénicos en nuestro territorio que sin duda confluyen, potencian y marcan nuestra identidad colectiva que es necesario difundir», consignaron.
Sobre las regiones
Para el proceso de selección se tuvo en cuenta la división de la provincia en regiones a partir de lo que marca la ley de Teatro Independiente de Entre Ríos (Ley 10.931). Región I: Departamentos Uruguay, Tala, Victoria, Nogoyá; Región II: Departamentos Villaguay, San Salvador, Colón; Región III: Departamentos Paraná, Diamante, La Paz; Región IV: Departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia; Región V: Departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy.
El jurado
Carina Resnisky es actriz, directora y docente teatral. Licenciada en Actuación egresada de la Universidad Nacional de las Artes.
Valeria Bassini es teatrista, gestora cultural de Sala Sinergia teatral Gualeguaychú.
Francisca D’Agostino diplomada en gestión cultural y secretaria de cultura de la provincia de Entre Ríos.