La renovada Sala de Lectura de la Biblioteca Provincial -organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos- fue el espacio ideal para que un centenar de bibliotecarias y bibliotecarios de diferentes lugares de la provincia se reúnan a celebrar su día y compartir experiencias. El Encuentro Provincial de Bibliotecarios contó con la presencia de la vicedirectora de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, Lic. Elsa Rapetti.

El director de la Biblioteca Provincial, Néstor Rodríguez saludó a las bibliotecarias y bibliotecarios presentes por su día, les agradeció su participación y destacó el valor del trabajo cotidiano de cada bibliotecaria y bibliotecario de la provincia, “este Encuentro tiene como principal objetivo visibilizar la labor de cada uno de ustedes, en el lugar de la provincia que se encuentren” señaló.

Por su parte la Lic. Elsa Rapetti, destacó principalmente el trabajo de la dirección y el equipo de bibliotecarias de la Biblioteca Provincial, sobre todo en relación a la conservación y organización de tan valioso patrimonio cultural. Manifestó su satisfacción de poder participar de este tipo de encuentros, donde “tenemos la posibilidad de visitar distintas bibliotecas de todo el país, conocer sus realidades y nutrirnos del trabajo colaborativo. Visitando esta institución me he encontrado con un maravilloso lugar, muy bien gestionado y conservado, que presta un invalorable servicio a los entrerrianos” finalizó la funcionaria nacional.

En el evento contó con las exposiciones del Lic. Andrés Chaparro de la Biblioteca y Centro de Documentación “Alumna Silvia Wollert”, Facultad de Trabajo Social, UNER; la directora de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº18 “Dejando Huellitas, Nuria González; la Tec. Bibliotecaria de la Biblioteca Provincial, Adriana Gerstner; el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares, Jorge Pésaro; quedando el cierre a cargo del Lic. Romani, quien presentó “Escritores y bibliotecas”.

El acto de apertura contó con la presencia de la vicedirectora de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, Lic. Elsa Rapetti; El director de la Biblioteca Provincial, Néstor Ródriguez; el director del Archivo Histórico Provincial, Damián Capdevilla; la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo de CGE, Claudia Azcárate; la directora de Organización de Tratamiento de la Información de BNMM, Gisela Korth; el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares, Jorge Pésaro; y el Lic. Roberto Romani.