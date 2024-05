Victoria.- Desde ayer y hasta mañana domingo, se desarrolla el VIIIº Congreso Internacional de Ovnilogia, esta vez bajo el lema «La Ciencia se pronuncia», con el objetivo de presentar casos de personas que experimentan diversas situaciones en encuentros con OVNI/FANI/UAP. El lugar del evento es el Cine Teatro Victoria.

Esta 8va edición apuesta a exponer la información que es parte de la agenda internacional del estudio del Fenómeno OVNI/UAP/FANI, como hoy se lo considera en ámbitos institucionales, y se ha convertido en un evento de trascendencia.

El eje central de la temática será la experiencia que han vivido las personas en cercanía del fenómeno, la evidencia física y las conclusiones de laboratorio, junto a la presentación de casos desclasificados vía la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27275), que en este caso generará gran impacto, por ser la primera vez que Prefectura Naval Argentina libera documentos respecto a un caso denunciado de esta naturaleza.

Otro de los objetivos es poner en conocimiento público el avance organizaciones argentinas desde el punto de vista académico e institucional, con la presentación de destacados investigadores de estos ámbitos que le aportan la seriedad y el análisis documentado.

Vale destacar por un lado, que el Congreso ha sido declarado de interés por el Senado de Entre Ríos, por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos y por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Victoria. Y por el otro, que una de sus expositoras, será Carmen Céspedes, sobre Alteraciones Magnéticas en el Chaco impenetrable.

En diálogo con la prensa local, Andrea Simondini tuvo palabras de gratitud dirigidas “a las autoridades, al municipio, a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Isa Castanino, quien nos ha dado la oportunidad de iniciar este octavo congreso, y a mucha gente, en principio, amigos, colaboradores, gente de turismo, que también han formado parte de ella, con sus alojamientos, sus zonas gastronómicas, con importantes descuentos” enfatizó. Según sus palabras, éste es “uno de los diez Congresos más importantes del mundo en la temática, por lo que anualmente, desde siete años atrás, visitan en estos días la ciudad de Victoria personas aficionadas, profesionales y calificadas en el rubro, de todo el mundo”.

“Nosotros al Congreso lo llevamos adelante en virtud no sólo de tener una ventaja institucional, llevamos años trabajando mucho en el concepto de turismo de reuniones o turismo de UNICEF, que es uno de los atractivos turísticos más importantes del mundo, y en Argentina, por supuesto y eso nos ha posicionado también en Entre Ríos y en Victoria en particular”, indicó, agregando “por otro lado, hacer un evento que tenga repercusión en el ámbito de las fiestas de la ciudad y que en un fin de semana, donde genere un volumen de actividad turística, para nosotros también es muy importante. Es por ello que el evento se realiza estos tres días, con incidencia en viernes, sábado y domingo”.

Economía y receptividad

Párrafo aparte, Pérez Simondini habló de los beneficios de este evento, en cuanto la actividad económica que genera a su alrededor en la ciudad, ya que al inicio del mismo, ya contaban con más de 200 entradas vendidas, “con ese monto de boletos estamos hablando de un impacto económico muy alentador de casi 40 millones de pesos en la ciudad, con transporte, gastronomía, hotelería y servicios en general”.

Comentó además que está en marcha el trabajo que se está realizando en colaboración con el municipio, denominado “Turismo Receptivo” al que consideran como un gran desafío, enfocado en el testimonio del turismo. A posteriori anunció que desde la organización decidieron hacer un descuento especial para los victorienses que quiera asistir al lugar, “vamos a hacer un descuento para la gente de Victoria que quiera asistir con un 50 por ciento de descuento, es decir que pagarán sólo $7500, teniendo en cuenta que el costo oficial es de $15.000”.

Como figura destacable que visitará la ciudad para tal fin, comentó que viajará el alcalde del municipio de Meripilla, Chile, en retribución a pertinente visita que otrora realizaran desde el museo al país vecino, siempre desarrollando el turismo ufológico y científico.

Por su parte Silvia Pérez Simondini puso énfasis en la buena recepción que siempre han tenido de la ciudadanía, “nosotros no tenemos patrocinadores como pasa en otros países, nuestro patrocinador es la entrada de la gente y realmente, si esto no llega a los patrocinadores, terminamos siendo nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos perder de ninguna manera lo que hemos logrado”, acentuando en la notoriedad internacional que enmarca este congreso y los realizados con antelación.

“No todo lo que vuela es ovni, por eso es que en estos días vamos a mostrar los últimos conocimientos que se están pidiendo a nivel mundial con este tema”.