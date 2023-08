Política (APFDigital).- La foto de Frigerio y Galimberti juntos aún no se ha concretado, pese a que han pasado siete días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El candidato ganador necesita los votos del derrotado para vencer en las generales al oficialista Adán Bahl quien, para sorpresa del bunker de Juntos, superó a Frigerio en el mano a mano por más de 4 mil votos.

Ya en la madrugada del lunes 14, cuando las tendencias de voto estaban claras, el candidato ganador de JxER subió al escenario montado en un salón céntrico de Paraná y anunció, al finalizar su discurso, que “en estos días” se reuniría con Galimberti y que encararían en conjunto la campaña de cara a las generales del 22 de octubre.

Minutos después, durante la rueda de prensa improvisada que se dio en el salón, Frigerio ratificaba: “Me llamó Pedro. Estuvimos hablando. Nos vamos a juntar mañana o pasado”, es decir el martes o el miércoles. Pero el encuentro no se dio.

Mientras, en Buenos Aires, Bullrich sí logró reunirse con Larreta. Y sumó también a Mauricio Macri, fundador del PRO.

A pesar del optimismo de Frigerio, en el galimbertismo le bajaron el precio a la señal de unidad y postergaron sin fecha fija el día en que se concretará la foto de ambos. Explicaron que los dichos entre ganador y perdedor son fórmulas formales que se expresan en el momento. “En algún momento se dará, el tema es cuándo”, expresaron.

La reunión de unidad no se concretó durante la semana pasada. Y es difícil que se pueda registrar en los próximos días, ya que Galimberti se tomó unos días tras las elecciones y partió de viaje fuera de la provincia.

La campaña entre Frigerio y Galimberti fue dura. A instancias del ex ministro del Interior, las fórmulas presidenciales de Juntos no le dieron el pegado al ex intendente de Chajarí, quien tuvo que competir con boleta corta y en inferioridad de condiciones en comicios marcados por la disputa nacional.

El escenario, además, es distinto al del 2021 cuando ambos compitieron en la primaria legislativa nacional. En aquella oportunidad hubo igualdad de armas, Galimberti alcanzó la minoría y se coló en la boleta para las generales, desplazando del tercer lugar a su correligionario Atilio Benedetti. Esto implicaba para él que sólo una victoria ante el peronismo le posibilitaría llegar al Congreso de la Nación, algo que finalmente ocurrió.

Ahora, Galimberti no llegó al piso del 25% de los sufragios en la interna y, en consecuencia, no pudo ubicar su gente en la nómina de diputados provinciales que tendrá JxER en octubre. Sí se dio que varios candidatos a intendencias de su espacio se impusieron sobre los frigeristas y, en consecuencia, compartirán boleta.