Nogoyá.– La organización del campeonato provincial de Enduro Cross Entrerriano confirmó una modificación en el calendario correspondiente a la novena y última fecha del certamen anual, que tendrá como escenario el trazado La Tijereta, ubicado en la zona rural de Montoya. La decisión de postergar el evento responde a la coincidencia de fechas con el Mundial de Supercross programado en la ciudad de Buenos Aires, buscando con esta medida asegurar la presencia de los competidores y facilitar el traslado de las distintas delegaciones.

Con la nueva reprogramación, la jornada decisiva en la localidad se trasladará al fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre. En este escenario, el piloto nogoyaense Isidro Aladio disputará la definición del título en la categoría Junior Limitada ante el público local.

Respecto al acondicionamiento del predio, la familia Aladio-Percivaldi avanza con las labores finales sobre el circuito y la disposición de las áreas de servicios. Asimismo, el dispositivo de prevención y atención sanitaria continuará articulado de forma conjunta entre la Municipalidad de Nogoyá, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, profesionales médicos y unidades de ambulancia en pista.

El cronograma oficial mantendrá la estructura fijada para las dos jornadas de actividad: el sábado 31 de octubre, a partir de las 14:00, se desarrollarán las tandas de pruebas libres y clasificaciones, mientras que el domingo 1° de noviembre, desde las 9:00, se largarán las mangas finales que determinarán a los campeones de la temporada.