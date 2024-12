Nogoyá.- Días atrás, el gobierno de Entre Ríos anunció la apertura del primer concurso público para cubrir la Jefatura del Registro Civil de Nogoyá. “Esta iniciativa, enmarcada en un plan más amplio de concursos para diversas jefaturas departamentales, busca garantizar la transparencia en el acceso a cargos públicos” señalaron desde provincia en el anuncio del que participaron el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, junto a la directora General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Liliana Fugaza y el director Regional, Luciano Rotman. Allí informaron sobre el llamado a concurso Público y Abierto de Antecedentes y Prueba de Oposición para la cobertura del cargo de jefe de departamento del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Nogoyá.

Acevedo Miño destacó la importancia de esta medida, subrayando que se trata de un hito histórico que cumple con la prescripción constitucional de realizar concursos para asegurar la idoneidad de quienes ocupan cargos de relevancia. Además, resaltó que esta modalidad de selección permitirá a los funcionarios contar con la estabilidad constitucional que hasta ahora no poseían.

"Estamos estrenando este sistema pero la idea es ir cubriendo las jefaturas mediante concursos. En principio concursamos jefaturas departamentales, que están restringidas a abogados o escribanos y la ventaja que tiene es la estabilidad constitucional. Hoy por hoy todas las jefaturas son transitorias, una vez que uno gana el concurso adquiere estabilidad en términos constitucionales", explicó.

En este sentido, la directora del Registro Civil, Liliana Fugaza, detalló que “el concurso estará abierto a cualquier persona mayor de 25 años, sea o no empleado del Registro Civil, siempre y cuando sea abogado o escribano. Los interesados podrán inscribirse de manera presencial en la sede del Registro Civil de Dean J. Álvarez, una vez que se publique el decreto correspondiente en el Boletín Oficial".

Crítica y aceptación gremial

El anunció del gobierno despertó al arco sindical de la provincia, donde hubo opiniones antagónicas entre UPCN y SEDAPPER.

Desde UPCN la secretaria adjunta Carina Domínguez, aclaró que si bien están a favor de los concursos, exigen reglas claras, acusando al funcionariado de tercera línea de “querer venderle espejitos de colores al gobernador, sin medir las consecuencias y sin ni hablar con los trabajadores”.

Apuntando directamente a la figura de Liliana Fugazza, la dirigente sindical dijo que “ignora la paritaria y nos toman para la joda”, en referencia a la información que da cuenta del concurso público y abierto.

“Estamos a favor de los concursos pero, de una vez por todas, deben tener reglas claras”, reclamó la dirigente gremial. Y subrayó: “queremos los concursos pero también la carrera administrativa. Entonces cuando hay una vacante, primero hay que darle oportunidad a quien quiera hacer carrera”.

“Esto es una aventura de algunos funcionarios de tercera línea, que le venden al gobernador anuncios de fin de año, pero que en realidad no están mirando el panorama completo”, criticó la dirigente de UPCN. “Si no decimos nada respecto a esto, van a terminar haciendo cualquier cosa”, expresó y aseguró que “los funcionarios deben entender que los sindicatos no estamos pintados; que la paridad es de poder y de decisiones, porque de lo contrario, no es paritaria”.

En cambio, el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (SEDAPPER) defendió el llamado a concurso público y abierto, afirmando que esto es lo que venía exigiendo el gremio y hoy nuestro trabajo comienza a dar frutos, dijo José Mariani. Secretario General.

En tanto el delegado de SEDAPPER en el Registro Civil, Hugo Gorosito, cuestionó las críticas manifestadas por la dirigente de UPCN Carina Domínguez, quien manifestó su rechazo a dicho llamado a concurso. “Carina Domínguez extraña la época de los Urribarri, Kueider, Bordet, donde hacía y deshacía en el Registro Civil, ponía y sacaba jefes de departamento como más le gustaba”.

El delegado señaló que la referente de UPCN “no puede entender que la lista en la que era candidata a diputada perdió las elecciones y ya no son gobierno como en los últimos 20 años”.

En referencia a las críticas sobre la falta de legislación que regule los llamados a concurso, Gorosito recordó que dirigentes históricos de UPCN ocuparon cargos clave en la Legislatura provincial.

“Si quiere una ley que reglamente los llamados a concursos, me pregunto por qué no se la reclamó a su jefe (José Allende de UPCN) que fue diputado durante 20 años y presidente de la Cámara de Diputados”, reafirmó el referente de SEDAPPER.

Para culminar, José Mariani, Secretario General del Sedapper, puntualizó: “de nuestro norte de trabajo no nos apartamos y seguiremos bregando para que se cumpla en todo y cada uno de los lugares de la provincia, donde exista un Registro Civil, el Sedapper va a trabajar para que se cumplan los beneficios al trabajador empleado público”, finalizó Mariani.