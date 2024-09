El 13 de septiembre se cumplieron 100 días desde la desaparición de Enrique Héctor Fabiani, un hombre de 74 años que fue visto por última vez el 5 de junio mientras participaba de una jornada de caza en un campo del departamento Villaguay, Entre Ríos, junto a su hijo y unos amigos. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, la familia de Fabiani sigue esperando respuestas por parte de la Justicia y la Policía.

En el marco de la investigación, recientemente se realizó un careo entre los familiares del hombre desaparecido y algunos de los presuntos acusados. Melisa Fabiani, hija del jubilado santafesino, relató detalles del encuentro que, para ella, fue frustrante y doloroso.

El careo y el cartucho encontrado

Melisa explicó que en el careo participaron tres personas: el amigo de su padre, su esposo y ella misma. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el amigo de Enrique Fabiani, Daniel, confrontó a un policía sospechoso en relación a un cartucho que fue encontrado durante los rastrillajes. “El policía miente al decir que no me mostró ningún cartucho. Quedamos helados, no me salía ni una palabra”, contó Melisa.

El cartucho en cuestión fue hallado el 19 de junio, y según Melisa, ese mismo día el amigo de su padre comparó el cartucho con una foto que ella había tomado. Sin embargo, en su declaración, el policía afirmó que nunca había manipulado el cartucho con las manos. “Mentía con una frialdad impresionante, y obviamente no me miraba a los ojos”, expresó la hija de Fabiani, quien al salir de la sala no pudo contener las lágrimas por la angustia y frustración.

Declaraciones de otros testigos

Melisa también destacó las declaraciones de los cuatro maquinistas que testificaron durante la causa. Según explicó, los testimonios de estos testigos fueron tomados de manera separada para evitar que se influenciaran entre sí, lo que le pareció una medida adecuada.

Sin embargo, cuando fue el turno de Julio Lodi y su esposa, María Trebizán, la hija de Fabiani sintió que algo no encajaba. Según su relato, Lodi y su esposa parecían haber acordado previamente lo que iban a declarar, lo que generó dudas en Melisa sobre la veracidad de sus testimonios. “Cuando llegó la parte de reconstruir por parte de ella, dijo todo lo mismo que el marido”, lamentó.

Nuevas líneas de investigación

En medio de este doloroso proceso, Melisa tuvo una conversación con Horacio Blasón, subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, para solicitar que se amplíe la búsqueda y se investigue más allá del lugar donde desapareció su padre, particularmente en la zona del otro lado del río.

A pesar de los meses transcurridos y la falta de respuestas concretas, la hija de Fabiani no pierde la esperanza de encontrarlo, aunque admite que la situación ha sido desgastante: “Lo humano me decepcionó mucho, y me sigue decepcionando. El sistema es un desastre. No puedo creer que haya sido todo tan perfecto, no puedo creer que no haya un error”.

Apego a la fe y decepción con el sistema

Melisa concluyó expresando que, ante la falta de avances en la investigación, se aferra más a la fe que a las acciones humanas. “Lamento que haya personas que tengan que seguir pasando por esto, porque el sistema es deplorable”, señaló, visiblemente afectada por la incertidumbre y el sufrimiento que la desaparición de su padre ha traído a su vida y la de su familia.